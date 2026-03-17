Hambruna alcanzará a 45 millones de personas si continúa la guerra en Medio Oriente

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Guerra en Medio Oriente. Foto: AFP

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alertó que alrededor de 45 millones de personas sufrirían hambruna en Medio Oriente si la guerra se prolonga hasta junio de este 2026.

Este martes, el director ejecutivo adjunto del Programa, Carl Skau, dijo en rueda de prensa que, de continuar el conflicto, la inseguridad alimentaria alcanzaría “un nivel completamente distinto”.

“Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga hasta junio, otros 45 millones de personas podrían caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda debido al aumento de los precios”, declaró Carl Skau, de acuerdo con AFP.

La guerra en Medio Oriente elevaría los niveles de hambruna “en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible”, indicó.

Actualmente, existen 319 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en todo el mundo, según precisó.

Falta de combustible afecta a la ayuda humanitaria

Carl Skau resaltó que “el hambre nunca ha sido tan grave como ahora”. Es consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, conflictos y declaración de áreas con hambruna. A ello, se suma que “los recursos cayeron bruscamente con respecto a los niveles de 2023 y 2024″.

De igual forma, resaltó que el conflicto bélico hace que se disparen los precios del combustible y que haya rutas más largas para transportar ayuda humanitaria.

Las operaciones contra la hambruna del Programa Mundial de Alimentos son “mucho más caras” ante la guerra de Medio Oriente

Donald Trump promete que guerra en Medio Oriente “acabará pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que la guerra de Medio Oriente “terminará muy pronto”. Aseguró que han destruido algunos puntos clave de la milicia iraní.

“Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, afirmó el mandatario republicano.

Sin embargo, Donald Trump ha evitado dar alguna fecha tentativa, toda vez que insiste a la OTAN a que lo apoyen con fuerza naval para permitir la circulación de buques petroleros en el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.

En cambio, los Guardianes de la Revolución iraníes declararon el pasado 9 de marzo que la guerra contra Estados Unidos e Israel terminará cuando ellos decidan.

Mediante un comunicado, un portavoz del ejército indicó que las “fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”.

“Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra. La ecuación y el estatus futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra”, subrayó.

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