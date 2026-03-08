Con misiles y sin México: así operará coalición anticárteles de Trump

GENERANDO AUDIO...

Cumbre de las Américas: así operará sin México y con posibles misiles. Foto: AFP

A una semana del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump enfocó su agenda en América Latina y en los cárteles del narcotráfico durante la cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami. En el encuentro, el mandatario planteó la posibilidad de utilizar misiles de alta precisión contra líderes del crimen organizado.

La reunión reunió a presidentes de países latinoamericanos aliados de Washington y se centró en el combate al crimen organizado transnacional y la migración irregular. El evento formó parte de una iniciativa de seguridad regional impulsada por la administración de Trump.

Trump propone usar misiles contra cárteles en Escudo de las Américas

Durante su participación en la Cumbre Escudo de las Américas, Donald Trump aseguró que los cárteles representan una amenaza para la seguridad del hemisferio.

El presidente afirmó que para derrotar a estas organizaciones se requiere el uso de fuerzas militares. “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército”, señaló.

Incluso mencionó que Estados Unidos cuenta con armamento de alta precisión que podría emplearse contra líderes del narcotráfico. “Usaremos misiles. Son extremadamente precisos”, afirmó durante su discurso ante líderes regionales.

Coalición regional contra crimen organizado

En el marco del encuentro se firmó una proclamación que establece una coalición de 17 países para enfrentar a los cárteles y otras amenazas a la seguridad regional.

El documento señala que se trata de un compromiso de líderes militares y representantes de la región para emplear “poder duro” contra organizaciones criminales.

Entre los países participantes destacan Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay, entre otros.

La cumbre también evidenció ausencias relevantes en la región, como México, Colombia, Brasil y Venezuela, países que no participaron en la iniciativa.

Nueva estrategia de seguridad regional

Como parte del plan, la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue designada enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas.

La estrategia contempla acciones coordinadas para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico ilegal de armas en el continente.

Entre los ejes del programa se incluyen:

Inspección y control de cargamentos que salen de Estados Unidos para detectar posibles violaciones a las leyes de exportación.

que salen de Estados Unidos para detectar posibles violaciones a las leyes de exportación. Investigaciones sobre envíos ilegales o tecnología restringida que pueda terminar en manos de organizaciones criminales.

sobre envíos ilegales o tecnología restringida que pueda terminar en manos de organizaciones criminales. Cooperación con empresas y sectores industriales para evitar que sus productos sean adquiridos de forma ilegal en el extranjero.

para evitar que sus productos sean adquiridos de forma ilegal en el extranjero. Trabajo conjunto con autoridades de otros países para intercambiar información y apoyar investigaciones relacionadas con delitos de exportación.

La iniciativa continuará desarrollándose en coordinación con gobiernos aliados del hemisferio.

