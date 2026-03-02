Caso Bernardo Soriano: aseguran armas, droga y vehículos tras el homicidio del exsubprocurador

GENERANDO AUDIO...

PGJE aseguró armas tras homicidio de Bernardo Soriano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó avances sustanciales en la investigación por el homicidio de Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto, ocurrido el 25 de febrero en el fraccionamiento Hispania, en La Paz.

A través de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), autoridades detallaron que, tras trabajos de inteligencia y campo, se logró el aseguramiento de armamento, droga y vehículos presuntamente vinculados con el crimen.

Análisis de cámaras permitió ubicar vehículos

Como parte de las diligencias, agentes de Investigación Criminal analizaron 22 cámaras de videovigilancia ubicadas en calles aledañas, entre ellas Sin Nombre y Cantabria, lo que permitió identificar unidades posiblemente relacionadas con los hechos.

El 27 de febrero fue localizado un primer vehículo en la colonia Primero de Mayo. En su interior se aseguraron dos fusiles, seis cargadores abastecidos, un chaleco balístico y envoltorios con marihuana.

Posteriormente, en un domicilio de la colonia Camino Real, fue asegurado un segundo vehículo, así como dos armas largas, cargadores, 135 cartuchos útiles y dos pecheras balísticas.

Evidencia bajo análisis pericial

Todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público y es analizado por la Dirección de Servicios Periciales para determinar su posible relación directa con el homicidio.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte del compromiso institucional para combatir la impunidad y fortalecer la seguridad en Baja California Sur.

Bernardo Soriano Castro fue asesinado nueve días después de que se hiciera efectiva su destitución como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.

Así fue el asesinato del exsubprocurador

El exsubprocurador fue atacado a balazos el 25 de febrero en el fraccionamiento Hispania, en La Paz. De acuerdo con los reportes, sujetos armados abrieron fuego en su contra cuando se encontraba en la zona; su hija, quien lo acompañaba, resultó ilesa tras el ataque.

