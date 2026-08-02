Sismo de magnitud 5.1 despierta a Baja California Sur; epicentro fue al norte de Loreto

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El sismo ocurrió al norte de Loreto, Baja California Sur. Foto: X/@SismologicoMX

La mañana de este domingo 2 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 5.1 fue registrado en Baja California Sur, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:10:43 horas, con epicentro localizado a 102 kilómetros al norte de Loreto, en las coordenadas 26.93 de latitud y -111.34 de longitud, además de una profundidad de 4 kilómetros, según la información preliminar difundida por el organismo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o afectaciones derivadas del sismo.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 102 km al NORTE de LORETO, BCS 02/08/26 07:10:43 Lat 26.93 Lon -111.34 Pf 4 km pic.twitter.com/P9xrIBJuVs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 2, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El SSN indicó que el temblor tuvo su epicentro 102 kilómetros al norte de Loreto, municipio ubicado en la costa oriental de Baja California Sur, sobre el Golfo de California.

Por su ubicación y profundidad, el movimiento fue detectado por la red de monitoreo sísmico nacional, que mantiene vigilancia permanente sobre la actividad tectónica en el país.

Las autoridades recuerdan que la información sobre magnitud, ubicación y profundidad puede actualizarse conforme se realiza el análisis definitivo del evento.

¿Se reportan daños por el sismo en Baja California Sur?

Hasta la publicación de esta nota, Protección Civil y las autoridades estatales no han emitido reportes de daños materiales, personas heridas o afectaciones a infraestructura relacionadas con el movimiento telúrico.

Como ocurre después de un sismo de esta magnitud, las autoridades realizan recorridos de evaluación y mantienen monitoreo en caso de que se presenten réplicas o se confirme alguna afectación.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantener la calma y evitar correr o empujar

Alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables

Si se encuentra en un inmueble, ubicarse en una zona de menor riesgo previamente identificada

Una vez concluido el sismo, revisar posibles daños y atender la información emitida por las autoridades a través de canales oficiales

Reportar cualquier emergencia al 911

México se encuentra en una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que el monitoreo permanente del Servicio Sismológico Nacional permite informar oportunamente sobre este tipo de fenómenos.

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