25 expresidentes de América Latina y España acusan persecución política contra Ernesto Ruffo

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Fotos: AFP y Cuartoscuro

Un grupo de 25 expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España emitió una “Declaración sobre la criminalización política en México”, en la que sostiene que la privación de la libertad del exgobernador Ernesto Ruffo Appel constituye un caso de persecución política y advierte que el uso del aparato de justicia contra un opositor representa un riesgo para el Estado de derecho.

El documento fue difundido el 27 de julio de 2026 y está firmado por integrantes del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas).

@Claudiashein @CP_OEA

Preocupa gravemente a Exjefes de Estado @IDEA_Grupo criminalización de la política y politización de jueces electos, y consiguiente detención del primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia de México, Ernesto Ruffo Appel. pic.twitter.com/Xri3mNCmZT — Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) July 27, 2026

El documento coloca el caso Ruffo como eje de la denuncia

En la declaración, los firmantes afirman que la situación de Ernesto Ruffo Appel trasciende un proceso judicial ordinario. De acuerdo con el documento, la privación de su libertad ocurre en un contexto que califican como una persecución política impulsada desde el poder.

El texto sostiene que Ruffo fue privado de la libertad “sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia“, y afirma que el exgobernador ha sido expuesto públicamente antes de que exista una resolución definitiva.

Los expresidentes señalan, además, que Ruffo representa un referente de la alternancia democrática en México y sostienen que mantenerlo en prisión envía un mensaje de intimidación hacia quienes disienten del poder.

Críticas al sistema judicial mexicano

La declaración también cuestiona el funcionamiento del sistema de justicia en México. Según el documento, el Grupo IDEA considera que el “desmantelamiento” del sistema judicial y la elección popular de jueces derivaron en un escenario donde, afirman, prevalecen criterios partidistas e ideológicos sobre las garantías constitucionales.

Los firmantes sostienen que ello habría permitido la persecución de un opositor político mediante el aparato judicial y advierten que la utilización de la privación de la libertad para castigar la disidencia transforma a las instituciones de justicia en mecanismos de intimidación.

Asimismo, aseguran que la defensa de las garantías constitucionales implica preservar los límites del poder y proteger tanto a quienes gobiernan como a quienes mantienen posiciones distintas.

Llamado a la comunidad democrática internacional

En el mismo documento, el Grupo IDEA señala que decidió pronunciarse ante gobiernos democráticos y la comunidad internacional para expresar su preocupación por el caso.

Los firmantes indican que la región enfrenta un escenario de desgaste de las instituciones democráticas y sostienen que, en algunos países, la legitimidad de origen y el funcionamiento de las instituciones se han visto comprometidos.

A partir de ese diagnóstico, afirman que el caso de Ruffo debe analizarse bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de las libertades fundamentales.

Los expresidentes que firmaron la declaración

El documento está fechado el 27 de julio de 2026 y fue autenticado por Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA.

Entre los firmantes aparecen los expresidentes:

Mario Abdo (Paraguay)

Jeanine Áñez (Bolivia)

Óscar Arias (Costa Rica)

José María Aznar (España)

Felipe Calderón (México)

Alfredo Cristiani (El Salvador)

Iván Duque (Colombia)

Vicente Fox Quesada (México)

Federico Franco (Paraguay)

Eduardo Frei (Chile)

Luis Alberto Lacalle (Uruguay)

Luis Guillermo Lasso (Ecuador)

Mauricio Macri (Argentina)

Jamil Mahuad (Ecuador)

Hipólito Mejía (República Dominicana)

Carlos Mesa (Bolivia)

Lenín Moreno (Ecuador)

Mireya Moscoso (Panamá)

Andrés Pastrana (Colombia)

Ernesto Pérez Balladares (Panamá)

Jorge Tuto Quiroga (Bolivia)

Mariano Rajoy (España)

Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica)

Álvaro Uribe Vélez (Colombia)

Juan Carlos Wasmosy (Paraguay)

La “Declaración sobre la criminalización política en México”, fechada el 27 de julio de 2026, concluye con las firmas de estos exmandatarios y con la autenticación del secretario general del Grupo IDEA, quien certifica el contenido del pronunciamiento.

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