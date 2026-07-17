Noticias de hoy 16 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 16 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Detienen a exgobernador

La Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y contrabando.

Diarrea explosiva

Infectólogos advierten que el brote de “diarrea explosiva” podría llegar a México. Recomiendan evitar verduras crudas durante la temporada de lluvias, pues lavarlas no elimina el parásito.

Caso Marina del Pilar

El periodista Héctor de Mauleón reveló más audios atribuidos a Marina del Pilar en los que acuerda reunirse con el FBI durante agosto en Panamá.

Resultados de UNAM

Atención, estudiantes. La UNAM publicará este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Nueva moneda

México acuñará una nueva moneda de 10 pesos; la única diferencia es que tendrá centro de acero recubierto de níquel en lugar de alpaca plateada.

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