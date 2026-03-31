Indagan asesinato del vocalista del grupo “Reacción” en Tijuana; arma está relacionada con seis crímenes más

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En Tijuana, atacaron al grupo “Reacción”. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Tijuana, Baja California, autoridades iniciaron investigaciones por el asesinato de un integrante del grupo musical “Reacción”, y el arma utilizada estaría relacionada con, al menos, seis crímenes más.

El ataque ocurrió la madrugada del 29 de marzo en la colonia Ciudad Jardín, durante una fiesta privada

El fiscal de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Gaxiola, explicó que aún no se puede determinar si la persona que accionó el arma contra el grupo es responsable de los otros delitos.

“El arma de fuego que sale está relacionada en varios eventos y no quiere decir que la persona que la accionó sea (la responsable), entonces estamos trabajando en esa parte de la investigación”.

¿Qué más se sabe del ataque contra el grupo “Reacción”?

En conferencia de prensa, Gaxiola añadió que la agrupación fue contratada por cuatro horas; sin embargo, al concluir el tiempo, comenzaron las negociaciones para extender el show. En ese momento, el cumpleañero realizó disparos al aire y posteriormente contra el grupo, lo que dejó a un integrante herido y al vocalista sin vida.

¿Generadores de violencia?

En ese sentido, se indicó que los asistentes a la fiesta podrían ser generadores de violencia en Tijuana; no obstante, continúan las investigaciones para establecer la relación de los hechos.

“Son personas que son partícipes en otros homicidios, entonces estamos trabajando en la investigación y en la ilación como tal, porque se puede presumir que son generadores de violencia”.

El fiscal precisó que antes del ataque no se registró una confrontación, por lo que las indagatorias siguen en curso.

“El arma cuenta con antecedentes, aproximadamente, seis eventos más. Hacen detonaciones al aire y posteriormente ellos se sienten agredidos, entonces no hay una discusión como tal, a lo que nos manifiestan de primer momento”.

Sobre el video que circula en redes aún no se establece si fue momentos antes del ataque.

Grupo “Reacción” habla del tema

En Facebook, el grupo “Reacción” publicó un comunicado en el que lamentó los hechos en los que perdió la vida Arturo, vocalista de la agrupación, y señaló que próximamente dará a conocer detalles sobre el velorio del cantante.

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