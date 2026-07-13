Gobierno federal prepara informe sobre avances del caso Ayotzinapa tras informe de la CNDH

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Gobierno dará informe de Ayotzinapa tras pronunciamiento de CNDH. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) analiza el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el Gobierno de México no participó en la elaboración del documento y que prepara un informe propio con los avances de la investigación.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el informe de la CNDH se publicó sin que el Gobierno federal conociera previamente su contenido, por lo que solicitó a la titular de Segob realizar un análisis del documento antes de emitir una postura institucional.

“No sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada, entonces nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su versión completa, por eso le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera este análisis”, declaró Sheinbaum.

La presidenta indicó también que el análisis permitirá revisar el contenido del documento de la CNDH y contrastarlo con las investigaciones que desarrolla el Gobierno federal en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Segob revisa el informe de la CNDH sobre Ayotzinapa

Sheinbaum explicó que la administración federal trabaja en un informe propio sobre el caso Ayotzinapa. En este trabajo se incluirán los avances de las investigaciones y las nuevas líneas de trabajo impulsadas por el actual gobierno.

La mandataria señaló que la intención es presentar la información de manera integral y con los elementos que se descubrieron durante las indagatorias.

Añadió además que el Gobierno federal busca dar a conocer cuáles son los datos disponibles, el desarrollo de las investigaciones y las líneas de investigación abiertas en colaboración con la FGR.

Sheinbaum afirma que hay militares bajo proceso

Cuestionada sobre el contenido del informe de la CNDH y la referencia al papel del Ejército en el caso Ayotzinapa, la presidenta respondió que existen integrantes de las Fuerzas Armadas que permanecen sujetos a procesos legales.

“¿Tendría una opinión de que se exonere prácticamente al Ejército? Pues, hay varios elementos del Ejército que están detenidos, que están bajo proceso”, señaló.

La mandataria indicó que por el momento no respondería si algunos militares participaron de manera individual por posibles vínculos con grupos delictivos. Debido a que consideró necesario presentar primero el conjunto de información con la que cuentan las autoridades.

“Quizá la pregunta que no quisiera contestar ahora es si estos elementos del Ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación, a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes. Eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y yo lo que quisiera es no presentarlo así aisladamente, sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho, cuáles son las nuevas líneas de investigación que se iniciaron a partir de la llegada de nosotros al gobierno en colaboración con la Fiscalía General de la República“, expresó.

La presidenta reiteró que el Gobierno informará una vez concluido el análisis del documento de la CNDH y los avances de las investigaciones de Ayotzinapa.

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