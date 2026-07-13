La cacería de inmigrantes mexicanos de ICE

GENERANDO AUDIO...

Cacería de inmigrantes mexicanos de ICE. Foto: Uno TV.

Son ya 17 connacionales mexicanos que han muerto a manos de la Procuraduría de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo del Gobierno de Estados Unidos por segunda vez, en enero de 2025.

17 inmigrantes mexicanos muertos a manos de ICE; uno de ellos es Lorenzo Salgado

La cifra se desglosa así:

14 muertes en centros de detención de ICE , por problemas médicos, suicidios u otras causas mientras estaban bajo custodia

, por problemas médicos, suicidios u otras causas mientras estaban bajo custodia Tres muertes durante operaciones de cumplimiento, incluyendo tiroteos u otros incidentes durante arrestos o redadas

La muerte número 17 es la de Lorenzo Salgado de 52 años, quien fue asesinado a balazos a manos de agentes del ICE en las calles de Houston, Texas.

“El Sr. Salgado fue perseguido por vehículos policiales sin distintivos antes de que pudiera identificarse. Como residente de Houston, fue abatido a tiros”, dijo John Whitemire, alcalde de Houston.

No hay autoridad que pueda proceder contra los agentes de ICE involucrados

Actualmente no existe alguna autoridad estadounidense o mexicana con jurisdicción para para proceder en contra de los oficiales involucrados en el asesinato de Lorenzo Salgado.

“Sí, definitivamente uno de los principios básicos del derecho mexicano de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial aquí. Estamos hablando de que el poder judicial tiene las facultades para forzar al poder ejecutivo que cumpla con estas estos deberes en caso de que ellos incumplan. Ahora, lo que es muy triste es que, ahorita, en Estados Unidos, hemos visto este tipo de situaciones, el departamento justicia en administraciones anteriores eran rectos, cumplían. Con la ley, sabíamos, como penalistas, como abogados que defienden a individuos, tanto en el asunto criminal como en el civil, que podías contar con que el gobierno actuara de la manera correcta. Es una tristeza ver lo contrario“, explica Manuel Díaz, abogado criminalista que fue entrevistado por Uno TV.

Más de 46 muertes de inmigrantes bajo custodia de ICE

Hasta el mes de julio del 2026, las muertes totales bajo custodia de ICE, han alcanzado niveles récord: alrededor de 32 a 33 en 2025 y mas de 46 en lo que va del 2026.

“Consecuencias, sí. Definitivamente están expuestos. Y ha habido muchos comentaristas jurídicos que han anticipado, de que si hay un cambio de presidencia, muchas de las personas que están llevando a cabo estos actos, incluyendo personas hasta en el gabinete, van a tener que enfrentar consecuencias serias“, agrega el abogado criminalista sobre los responsables de las muertes.

Exigen justicia por la muerte de Lorenzo Salgado

En Houston, amigos, familiares y la comunidad latina salieron a las calles para pedir justicia por el asesinato de Lorenzo. Además, sus hijos exigen una investigación independiente y que les devuelvan las pertenencias de su padre.

“Solo quiero seguir presionando para que se lleve a cabo una investigación independiente completa, para que se devuelvan las pruebas, o al menos para que se conserven, y para que nos devuelvan su camioneta. Que nos devuelvan su billetera, su teléfono, sus pertenencias. Su lonchera, que me imagino ahí, en la camioneta, en las instalaciones del FBI, pudriéndose, sin haber sido usada, ¿saben? Fue la última comida que mi madre le preparó, y ella solo quiere recuperar esa lonchera para lavarla de nuevo. Necesitamos que nos devuelvan esa camioneta para que mis tíos y sus otros trabajadores puedan seguir haciendo el buen trabajo de construir casas“, comentó recientemente su hijo Rolando Salgado.

Las investigaciones sobre el asesinato del señor Salgado caen ahora a manos del FBI y también del Departamento de Justicia de Donald Trump, algo que preocupa a propios y extraños debido a que esta administración no se ha caracterizado por ir tras los responsables de atrocidades, abusos a derechos humanos, también civiles, cuando estos son de oficiales federales en contra de migrantes indocumentados, así también como ciudadanos que han caído abatidos a manos de la Patrulla Federal de Inmigración y Control de Aduanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.