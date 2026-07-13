Lluvias dejan en el Valle de México agua para llenar más de 11 mil albercas olímpicas

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Lluvias en Valle de México dejan volumen de agua impresionante.Foto:Cuartoscuro

Las recientes lluvias registradas en la Ciudad de México (CDMX) y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) dejaron un volumen de agua superior a los 27.7 millones 784 mil 112 metros cúbicos, equivalente a más de 11 mil albercas olímpicas, mientras continúan las labores para atender encharcamientos y otros incidentes.

Tan solo en la capital del país se contabilizaron más de 12.5 millones de metros cúbicos, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades.

El Gobierno capitalino informó que mantiene activo el despliegue de distintas dependencias para atender los efectos de las precipitaciones, principalmente encharcamientos, caída de árboles y afectaciones a la infraestructura urbana.

¿Dónde llovió más en el Valle de México?

Los registros pluviométricos indican que las precipitaciones más intensas se concentraron en varios puntos de la capital y municipios mexiquenses.

Entre los sitios con mayor acumulación destacan:

El Molino, en Iztapalapa , con 31 milímetros

, con 31 milímetros El Venado, en Huixquilucan , con 27.5 milímetros

, con 27.5 milímetros Topilejo, en Tlalpan , con 26.75 milímetros

, con 26.75 milímetros Planta Abasolo, también en Tlalpan , con 25.5 milímetros

, con 25.5 milímetros Cartero, en Cuajimalpa , con 24 milímetros

, con 24 milímetros Yaqui, en Cuajimalpa , con 23.25 milímetros

, con 23.25 milímetros Chalmita, en Gustavo A. Madero, con 23.25 milímetros

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente para detectar nuevas zonas con acumulación de agua y prevenir afectaciones mayores.

Bomberos y SEGIAGUA atienden emergencias por las lluvias

Como parte del operativo implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de:

20 árboles caídos

Nueve encharcamientos

Cinco cortocircuitos

Tres postes derribados

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó un operativo integrado por 120 trabajadores, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas.

Además, movilizó 49 unidades y equipos, entre ellos:

Siete vehículos de bombeo de emergencia.

Dieciséis unidades hidroneumáticas.

Ocho equipos Hércules.

Diez vehículos de apoyo.

Tres pipas de agua tratada.

Cuatro cajas secas.

Una unidad de estacas.

¿Qué zonas registraron encharcamientos?

Las brigadas de la SEGIAGUA informaron que atendieron el 23% de los encharcamientos reportados en distintas alcaldías de la capital.

Las demarcaciones con intervenciones fueron:

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Uno de los puntos donde fue necesario desplegar equipo especializado fue el cruce de Felipe Ángeles y avenida Tláhuac, en la colonia Zapotitlán, donde se realizaron labores de bombeo para retirar el agua acumulada y restablecer la circulación.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, los niveles de presas, ríos y cauces permanecen estables, mientras las dependencias que integran el Plan Tlaloque 2.0 continúan con el monitoreo y la atención de las emergencias derivadas de las lluvias.

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