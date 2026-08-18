CFE anuncia cortes de luz en Campeche: checa fechas, horarios y colonias

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CFE realizará cortes de luz en San Antonio Cárdenas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de San Antonio Cárdenas, Campeche, por lo que se tienen previstos cortes de luz durante varios días de agosto. Las interrupciones forman parte de labores para mejorar la infraestructura eléctrica de la zona e incluyen trabajos de tendido y tensionado de 1.5 kilómetros de línea eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por autoridades de la comunidad, el primer corte está programado para este martes 18 de agosto, en un horario de 5:00 a 13:00 horas, periodo durante el cual se contempla la suspensión del suministro eléctrico en distintas localidades.

Los trabajos de la CFE continuarán durante los siguientes días, por lo que habitantes y comercios de las zonas señaladas deberán tomar previsiones para evitar afectaciones derivadas de la falta de energía.

¿Qué colonias y comunidades tendrán cortes de luz?

Para este martes 18 de agosto, la suspensión del servicio eléctrico está contemplada en las siguientes comunidades:

Puerto Rico

Antorcha Campesina

Atasta

San Antonio Cárdenas

Nuevo Progreso

Emiliano Zapata

El horario establecido para esta jornada es de 5:00 a 13:00 horas. Durante este periodo, la CFE llevará a cabo las labores correspondientes en la infraestructura de la red eléctrica.

La recomendación para los habitantes de estas comunidades es tomar precauciones antes del inicio del corte, particularmente en viviendas, comercios y establecimientos que dependan de equipos eléctricos para realizar sus actividades.

¿Qué días habrá nuevos cortes de luz en Campeche?

Además de la suspensión programada para este martes, se tienen contempladas nuevas interrupciones del suministro eléctrico en jueves, el 20 y 27 de agosto.

En ambas fechas, el horario previsto para los trabajos será de 8:30 a 16:30 horas. Las labores forman parte del mismo proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en la región.

Durante estas jornadas se realizará el tendido y tensionado de 1.5 kilómetros de línea eléctrica, trabajos necesarios para intervenir la red y avanzar en las acciones de mantenimiento previstas de la CFE.

Calendario de cortes de luz

Fecha Horario Motivo Martes 18 de agosto 5:00 a 13:00 horas Trabajos de mantenimiento Jueves 20 de agosto 8:30 a 16:30 horas Tendido y tensionado de línea Jueves 27 de agosto 8:30 a 16:30 horas Tendido y tensionado de línea

Las autoridades señalaron que las suspensiones son necesarias para permitir que el personal especializado realice las maniobras en condiciones de seguridad.

¿Por qué habrá cortes de luz en San Antonio Cárdenas?

Los cortes de luz se deben a trabajos programados de mantenimiento y adecuación de la red eléctrica. En particular, las labores de los días 20 y 27 de agosto incluyen el tendido y tensionado de 1.5 kilómetros de línea, con el objetivo de intervenir la infraestructura existente.

La suspensión temporal del suministro permite que las cuadrillas puedan realizar estas actividades sin poner en riesgo al personal que trabaja directamente sobre la red.

Por ello, las autoridades señalaron que los habitantes de las comunidades contempladas en el calendario deberán considerar los horarios establecidos y tomar las medidas necesarias para sus actividades cotidianas.

La información disponible señala que las interrupciones corresponden a trabajos programados, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades locales y de la CFE ante cualquier modificación en los horarios previstos.

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