Tren Maya sufre nuevo descarrilamiento y deja 123 pasajeros desalojados en Campeche

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Se descarrila vagón en Campeche. Foto: Tren Maya

El Tren Maya registró un percance la tarde de este lunes en Campeche, poco después de salir de la estación San Francisco de Campeche, cuando uno de sus últimos vagones presentó una “incidencia en la vía”.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando el tren cubría la ruta Cancún-Palenque. De acuerdo con el comunicado oficial, en la unidad viajaban 123 pasajeros, quienes no resultaron lesionados.

Tren Maya informa sobre incidente en uno de sus trenes. pic.twitter.com/nFQalm7gP0 — Tren Maya (@TrenMayaMX) September 1, 2026

Tren Maya detiene marcha tras percance en Campeche

El maquinista detuvo la marcha del tren conforme a los procedimientos técnicos establecidos, según lo informado. Posteriormente, a partir de las 16:00 horas, se realizó el descenso ordenado de los pasajeros en la estación San Francisco de Campeche.

Una vez abajo, los usuarios recibieron hidratación y alimentación como parte del protocolo de atención. Después, fueron trasladadas por vía terrestre hasta la estación Edzná, donde continuaron su recorrido hacia su destino a bordo de otro tren.

Usuarios del Tren Maya, reportan que se registró una falla que obliga a desalojar a los pasajeros, cerca de la estación de San Francisco Campeche.



“El tren Maya descarrilado (…) a esperar que nos muevan en camión a otra estación ya sea a Tenabo o Edzna para luego tomar el… pic.twitter.com/WfZYzwYVAu — [ Oliver Pacheco ] (@oliverpachecoMX) September 1, 2026

Investigan incidente en el Tren Maya

El Tren Maya informó que se integró la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, encargada de realizar la investigación técnica para determinar lo ocurrido.

La empresa señaló que los demás servicios operan con normalidad y que, en caso de ser necesario, se informará oportunamente sobre cualquier ajuste de horario o itinerario derivado de las maniobras de revisión.

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