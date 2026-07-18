Acordonan edificios en Chiapas tras fuerte sismo de magnitud 7.4

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El sismo de magnitud 7.4 que sacudió ayer la costa de Chiapas provocó daños en algunos edificios del sur del estado y una intensa movilización de autoridades, aunque hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni daños mayores.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el mar, a 58 kilómetros de Puerto Chiapas, y también fue percibido en Guatemala y El Salvador.

Edificios fueron acordonados tras el sismo

En la ciudad de Tapachula, varios inmuebles fueron acordonados de manera preventiva debido a daños estructurales.

Arturo Picazo, uno de los habitantes de la zona, relató que las personas evacuaron el edificio al comenzar el movimiento.

“Las paredes comenzaron a moverse. Prácticamente todas las personas que estaban en ese edificio empezaron a evacuarlo. Afortunadamente no pasó a mayores, porque no vimos muros agrietados ni vidrios rotos. No hubo lesionados, pero sí fue un momento de mucho miedo porque sentimos que el sismo duró entre 30 y 40 segundos”, contó.

Otra residente, Pilar Velázquez, de origen cubano, explicó que el movimiento fue intenso y la sorprendió mientras realizaba labores domésticas.

“Todo empezó a moverse. Pensé que me estaba mareando, pero luego me di cuenta de que era el sismo. Agarré mi teléfono y traté de salir. Sentí que perdía el equilibrio y casi me caigo”, dijo.

Autoridades activan protocolos de emergencia

Tras el sismo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se activaron los protocolos de emergencia. Las autoridades señalaron que Chiapas y Tabasco no registraron afectaciones graves ni víctimas.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también informó que en su país no se reportaron fallecidos.

Después del movimiento, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de oleaje peligroso en zonas costeras ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

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