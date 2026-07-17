Sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas; epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

Sismo en Chiapas. Foto: Getty images

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes en Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) al suroeste de Ciudad Hidalgo. Según el SNN el sismo se registró a una latitud de 14.62, longitud de -93.287 y una profundidad de 10.0 km.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 08:48:38 horas, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Las autoridades realizan la evaluación correspondiente.

De primera instancia se reportó como un sismo de magnitud preliminar de 6.8, pero se ajustó posteriormente.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 95 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 08:48:41 Lat 14.59 Lon -93.15 Pf 10 km pic.twitter.com/xqOGvlD9AQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

De acuerdo con autoridades locales, el movimiento terrestre se sintió con mayor fuerza en las regiones:

Región Istmo-Costa

Región Soconusco

⚪ CDMX: no percibido por la población y sin reporte de afectaciones.



🟢 Carmen, Campeche: percibido de manera ligera por la población y sin reporte de afectaciones. Se realizó evacuación preventiva en edificios altos.



🟢 Tabasco: percibido de manera ligera por la población y… — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

Gobernador pide mantener la calma

En la cuenta de X de Cuarto Poder, se registró el momento en que el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien se encontraba en un evento, pidió a los asistentes mantener la calma, tras confirmar que estaba temblando.

Así reaccionó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ante el #sismo de esta mañana en Chiapas pic.twitter.com/6fgz0Nl26q — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) July 17, 2026

Evacuaron inmuebles tras fuerte sismo

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas continúa con los protocolos de monitoreo y recorridos de evaluación en las distintas regiones donde se evacuaron inmuebles, pero hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Actualización | Reporte de Sismo

El @SSN_MX confirma sismo de magnitud 7.4 localizado a 135 km al suroeste de Cd. Hidalgo, Chis. (08:48:38 h).



La Secretaría de Protección Civil estatal continúa con los protocolos de monitoreo y recorridos de evaluación en las distintas regiones pic.twitter.com/rXiEknDeIM — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil estatal y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE), para realizar una evaluación preliminar de la zona.

Sismo en Chiapas alerta a otros estados

CDMX

De acuerdo con la CNPC en la Ciudad de México (CDMX) no fue percibido por la población y no hay reporte de afectaciones.

Campeche

En Ciudad del Carmen, Campeche, fue percibido de manera ligera por la población y no hay reporte de afectaciones. Se realizó evacuación preventiva en edificios altos.

Oaxaca

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, indicó que tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas, éste se percibió también en el estado.

“El movimiento telúrico fue percibido con intensidad moderada. De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población“, indicó.

Además, aseguró que hasta el momento no se han reportado afectaciones de consideración y pidió a la ciudadanía mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Se registra sismo de magnitud preliminar 6.8 con epicentro en Chiapas; se percibe en Oaxaca.



El movimiento telúrico fue percibido con intensidad moderada. De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las… https://t.co/X7dRmKgk59 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 17, 2026

Tabasco

Por instrucciones del coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Pardo, se mantiene comunicación con las Unidades Municipales de Protección Civil de los 17 municipios ante el movimiento telúrico.

Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas en la entidad; sin embargo, el monitoreo continúa y se exhorta a la población a mantener la calma, atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 de Tabasco

Sismos en Chiapas

Los sismos en Chiapas son frecuentes debido a su ubicación en una zona sísmica. El terremoto de 8.2 grados en 2017 fue uno de los más fuertes en la historia de México y causó graves daños. Sin embargo, la región cuenta con planes de prevención y emergencia para minimizar el impacto en la población.

Además del terremoto de 2017, Chiapas ha experimentado numerosos sismos a lo largo de su historia, muchos de los cuales han causado daños considerables. La región se encuentra en la convergencia de la placa tectónica de Cocos y la placa Norteamericana, lo que la hace especialmente propensa a los movimientos telúricos. A pesar de ello, Chiapas cuenta con un sistema de alerta temprana y protocolos de actuación para minimizar el riesgo y proteger a la población.

Las autoridades de Chiapas trabajan en estrecha colaboración con el Servicio Sismológico Nacional y otros organismos de protección civil para mejorar la preparación ante terremotos y otros desastres naturales. Además, se han llevado a cabo proyectos de reconstrucción y rehabilitación en las áreas afectadas por los sismos, con el objetivo de mejorar la resiliencia de la región ante futuros eventos sísmicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento