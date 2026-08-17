Presunto homicida escapa de juzgado en Chiapas antes de su audiencia

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Lorenzo “N”, presunto homicida. Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Un hombre identificado como Lorenzo “N”, señalado como presunto homicida, escapó este domingo 16 de agosto de las instalaciones del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde esperaba su audiencia inicial, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo. La dependencia aclaró que el individuo nunca ingresó al penal de San Cristóbal, por lo que no se trató de una fuga del centro penitenciario.

La precisión fue emitida luego de que en redes sociales circulara información que señalaba una supuesta evasión del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5.

Presunto homicida escapó de un juzgado, no del penal

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que no se registró ninguna fuga al interior del CERSS No. 5, debido a que Lorenzo “N” nunca estuvo bajo resguardo de ese centro penitenciario.

De acuerdo con la dependencia, el hombre se encontraba en las instalaciones judiciales de San Cristóbal de Las Casas, donde esperaba el desarrollo de su audiencia inicial, cuando logró evadirse.

La aclaración busca precisar las circunstancias del hecho, luego de las versiones difundidas durante este domingo sobre una supuesta fuga desde el centro penitenciario.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, que deberán determinar cómo ocurrió la evasión y establecer las posibles responsabilidades derivadas del incidente.

Activan operativo para localizar a Lorenzo “N”

Tras conocerse la evasión, las autoridades de Chiapas activaron protocolos de búsqueda y localización para intentar ubicar al hombre.

En el despliegue participan distintas corporaciones estatales y federales:

Guardia Estatal Preventiva

Guardia Estatal Complementaria

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Grupo “Lobos” de la Guardia Estatal Procesal

Los elementos mantienen acciones coordinadas para localizar a Lorenzo “N”, cuyo paradero no había sido establecido al momento de emitirse el comunicado oficial.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía evitar compartir información no confirmada sobre el caso y consultar fuentes oficiales para conocer los avances de la búsqueda.

Un elemento de seguridad fue puesto a disposición

Como parte de las actuaciones derivadas de la evasión, un elemento de seguridad fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La finalidad es que se determine, conforme a derecho, si existe alguna responsabilidad relacionada con la salida del presunto homicida de las instalaciones judiciales.

De manera paralela, se dio vista a la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones necesarias y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad del Pueblo no informó públicamente las circunstancias específicas mediante las cuales Lorenzo “N” consiguió evadirse del juzgado ni precisó si existen otras personas bajo investigación.

La dependencia reiteró que el despliegue de las corporaciones continúa activo para lograr su localización.

Autoridades piden reportar información sobre el presunto homicida

Ante la búsqueda en curso, las autoridades hicieron un llamado a la población para que cualquier información que pueda contribuir a localizar a Lorenzo “N” sea comunicada de inmediato a las instancias competentes.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo también pidió evitar la difusión de versiones sin confirmar, debido a que el hecho generó información incorrecta sobre una supuesta fuga del CERSS No. 5.

La dependencia sostuvo que las instituciones de seguridad mantienen coordinación para atender el caso y reiteró que la investigación permitirá determinar las circunstancias de la evasión y las responsabilidades que correspondan.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es ubicar al hombre que escapó del juzgado antes de su audiencia inicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el incidente.

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