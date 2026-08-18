FGE no descarta cateos en la Normal Rural Mactumactzá tras 15 denuncias de violencia en novatadas

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Continúan investigaciones en la Normal Rural Mactumactzá. Foto: Uno TV

Tras casi un mes de que se registraron presuntos casos de violencia en las novatadas de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, la Fiscalía General del Estado aseguró que continúan con las investigaciones.

El titular de la dependencia, Jorge Llaven Abarca, señaló que siguen esperando la información tanto de la Secretaría de Educación, como de la propia institución educativa. Al menos 15 alumnos pusieron sus denuncias y señalaron a 25 jóvenes que conforman el comité estudiantil.

No se descartan cateos como parte de las investigaciones

Según informó, ninguno de los jóvenes presentó lesiones mayores. No obstante, algunos de ellos sufrieron de deshidratación, golpes, luxación de tobillos, entre otros. Además, no descartó que se realicen cateos, como ocurrió en 2017 y 2018, cuando se registraron defunciones tras las “novatadas”.

Hasta ahorita no tenemos todavía la investigación para poder llegar a ese punto. Ya en una ocasión se ha hecho diligencia de cateo. También pudiéramos hacer, pero queremos agotar bien la investigación a fondo para tomar la mejor decisión.

De este modo, de acuerdo con Jorge Llaven, esperarán hasta agotar las opciones antes de realizar cateos en el plantel, con el fin de tomar la mejor decisión en la investigación.

Autoridades realizan mesas de atención

A su vez, el fiscal destacó que se llevan a cabo mesas de atención entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación. El objetivo, indicó, es ver cuál es la solución que se dará a los jóvenes afectados, quienes exigen su derecho a estudiar.

Por ahora, continúan las investigaciones relacionadas con el caso Mactumactzá, con el fin de deslindar responsabilidades.

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