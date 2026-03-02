Gobierno de Chiapas ordena investigar presunta narconómina del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas. Foto:Gob. de Chiapas

El Gobierno de Chiapas ordenó una investigación tras la difusión de una presunta narconómina en Chiapas atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que aparecen mencionadas corporaciones estatales y municipales.

El gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, informó a través de su cuenta en X que instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una indagatoria conjunta con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

“He instruido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que inicie una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado; de ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, publicó el mandatario.

Publicación señalaría pagos a corporaciones y grupos armados

De acuerdo con lo publicado por un prestigioso medio mexicano, presuntamente el CJNG registraba millones de pesos y dólares mensuales en una nómina improvisada donde detallaba su estructura criminal en distintos municipios.

En la lista difundida se menciona a la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de Chiapas, un grupo de elite creado para combatir al crimen y ejecutar operaciones especiales de alto riesgo, así como a corporaciones municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, además de presuntos grupos armados en municipios indígenas.

La publicación generó reacciones en el ámbito político y de seguridad, debido a la gravedad de los señalamientos de una narconómina.

Gobierno estatal rechaza señalamientos

El gobernador Eduardo Ramírez aseguró que no se permitirá que se dañe la imagen de las instituciones de seguridad estatales.

“No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas”, expresó.

