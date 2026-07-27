Fiscalía identifica a los dos hombres acusados de abuso sexual contra un menor en Chiapas

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Abuso contra menor en Chiapas es investigado por Fiscalía. Foto: Getty Images

La Fiscalía de Chiapas informó que ya fueron plenamente identificados los dos hombres señalados por presuntamente cometer abuso sexual contra un menor de edad en la comunidad de Los Naranjos, municipio de Sabanilla, al norte del estado.

La investigación inició luego de que en redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntamente aparecen dos personas cometiendo una agresión sexual contra un niño y grabando los hechos, como en la cuenta de X de Tatiana Watkins.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que se desplegaron acciones de investigación para ubicar a los responsables y llevar el caso ante las autoridades correspondientes.

Video difundido en redes sociales motivó investigación por abuso contra menor en Chiapas

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal, el caso corresponde a un menor de entre 6 y 8 años de edad, quien habría sido víctima de una agresión sexual en la comunidad de Los Naranjos.

Tras la difusión del material audiovisual, autoridades activaron los protocolos de investigación con la participación de distintas áreas especializadas.

La Fiscalía de Justicia Indígena, peritos, agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y ministerios públicos especializados participan en las diligencias para reunir los elementos necesarios y esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía busca detener a responsables del caso en Sabanilla

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que las autoridades trabajan para que los señalados enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

“Les garantizo que daremos con los responsables de este lamentable hecho para que enfrenten a la justicia. No habrá impunidad ante éste y ningún hecho que atente contra la dignidad de las niñas, niños o adolescentes”, señaló.

La dependencia estatal indicó que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades y avanzar conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Autoridades mantienen seguimiento al caso del menor en Chiapas

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer completamente los hechos y garantizar la atención correspondiente al menor.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre la detención de los señalados; sin embargo, confirmaron que ambos ya fueron identificados como parte de la investigación.

El caso ha generado indignación en redes sociales y la exigencia de justicia por parte de usuarios y organizaciones que solicitaron una actuación rápida de las instituciones encargadas de proteger a niños y adolescentes.

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