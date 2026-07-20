Ach’Lum El Triunfo será el municipio 125 de Chiapas

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Ach’Lum El Triunfo sería el nuevo municipio de Chiapas. Foto: X/@ramirezlalo_

Habitantes de 11 comunidades pertenecientes al municipio de Simojovel, Chiapas, acordaron la creación de Ach’Lum El Triunfo, una nueva demarcación que, de recibir la aprobación del Congreso local, se convertiría en el municipio número 125 del estado. El acuerdo fue tomado mediante una votación a mano alzada durante una asamblea comunitaria en la región norte de la entidad.

El encuentro contó con la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien señaló que el proceso forma parte de un esquema de remunicipalización basado en los lineamientos jurídicos y en el consenso de las comunidades involucradas.

Simojovel es un gran pueblo. Hace años me propusieron impulsar la creación de un nuevo municipio y, después de tantos años, hoy, con la remunicipalización, ese sueño se hará realidad: Ach’ Lum, El Triunfo.



Después de tanto olvido, por consenso del pueblo, con fundamento legal y… pic.twitter.com/qXdKOW2pTD — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) July 19, 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal destacó la importancia del proyecto y recordó que la propuesta para crear un nuevo municipio en la zona había sido planteada años atrás.

“Simojovel es un gran pueblo. Hace años me propusieron impulsar la creación de un nuevo municipio y, después de tantos años, hoy, con la remunicipalización, ese sueño se hará realidad: Ach’ Lum, El Triunfo”, publicó.

Congreso de Chiapas deberá aprobar la creación de Ach’Lum El Triunfo

La conformación de Ach’Lum El Triunfo todavía requiere cumplir con el procedimiento legal correspondiente, por lo que la iniciativa deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por la Legislatura de Chiapas para que el nuevo municipio quede constituido oficialmente.

De acuerdo con lo informado por autoridades estatales, el proceso contempla la participación ciudadana y mecanismos establecidos para definir el futuro administrativo de las comunidades que buscan conformar esta nueva demarcación.

El gobernador indicó que el próximo 9 de agosto se llevará a cabo una jornada de votación en la que habitantes de la zona decidirán sobre el nuevo destino de sus comunidades.

“Después de tanto olvido, por consenso del pueblo, con fundamento legal y de manera transparente, este gran pueblo votará el próximo 9 de agosto en las urnas para decidir en unidad el nuevo destino de sus ciudadanas y ciudadanos”, expresó Ramírez Aguilar.

Chiapas tendría 125 municipios con nueva demarcación

Actualmente, Chiapas cuenta con 124 municipios, por lo que la eventual creación de Ach’Lum El Triunfo incrementaría la división territorial del estado a 125 ayuntamientos.

La creación de nuevos municipios en México implica procesos administrativos, sociales y legislativos, debido a que modifica la organización territorial, la representación política y la prestación de servicios públicos en las comunidades involucradas.

En caso de concretarse, Ach’Lum El Triunfo se sumaría a los municipios chiapanecos con una estructura administrativa propia, autoridades locales y recursos destinados para atender las necesidades de su población.

El proyecto surge a partir de la solicitud de comunidades de la región norte de Simojovel, quienes buscan contar con una administración municipal cercana para atender temas relacionados con infraestructura, servicios y desarrollo local.

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