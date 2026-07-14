Identifican a 5 de los 8 cuerpos del multihomicidio de El Bosque, Chiapas

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Foto: FGE Chiapas

Ya fueron identificados cinco de los ocho cuerpos localizados sin vida el pasado 8 de julio sobre el tramo Jitotol-Bochil, en los límites con el municipio de El Bosque en Chiapas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se designó un grupo especial para investigar y recabar datos de prueba ante el hallazgo.

“Comentarles que de estos seis masculinos ya fueron identificados cuatro, se identificó a Milton Humberto Ochoa Palacios, originario de Ocozocoautla; Alfredo Mancías Hernández, originario de Pantepec; Fabián de Jesús Guzmán González, originario de La Concordia; Luis Enrique Vázquez Nucamendi, originario de La Concordia, y recientemente me acaban de informar, hay un quinto identificado de nombre Eric Osvaldo Jiménez López, originario de San Fernando. Los cinco cuerpos ya fueron devueltos a sus familiares, la causa de la muerte fue el disparo de arma de fuego, una hemorragia aguda secundaria producida por disparo de arma de fuego en cavidad craneana”

Jorge Llaven Abarca / fiscal de Chiapas

Asimismo, informó que hay nueve detenidos como presuntos responsables de estos hechos y el móvil de la múltiple ejecución fue la disputa por la venta de droga al menudeo.

Agregó que permanecen sin identificar tres cuerpos, correspondientes a dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino, los cuales continúan en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez, por lo que hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas para que acudan a dicha institución, con el fin de facilitar su identificación.

Respecto a los detenidos, estos son Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”, quienes de acuerdo con sus declaraciones, pertenecen a un grupo delictivo que identificaron como Cártel de Sinaloa.

También dio a conocer el aseguramiento de tres vehículos, 29 armas de fuego, múltiples municiones, armas largas AK-47 y R-15, armas cortas, equipo táctico, chalecos camuflados, ponchallantas, diversas prendas tácticas, 24 juegos de esposas, una bolsa de cintillos, múltiples celulares, radios de comunicación, drones, así como narcóticos, bolsas con hierba y cocaína, diversa documentación y otros materiales.

De igual forma, el fiscal general enfatizó que los detenidos enfrentarán la justicia por la múltiple ejecución; sin embargo, la investigación continúa.

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