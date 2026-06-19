Camión se queda sin frenos y se impacta cerca del bloqueo de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Accidente en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Un camión cargado con cemento se quedó sin frenos y se impactó contra una unidad de carga que permanecía estacionada a escasos dos metros del bloqueo instalado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Camión se queda sin frenos y choca en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, informó que el conductor logró maniobrar la pesada unidad para evitar chocar contra los vehículos y las personas que se encontraban detenidas debido a la protesta magisterial, por lo que pese a la magnitud del percance, no se registraron personas con lesiones graves.

“Afortunadamente no hay personas con lesiones mayores. El chofer resultó con contusiones y algunas otras personas presentaron golpes y heridas mínimas”, señaló.

El funcionario municipal explicó que, de acuerdo con la versión del operador, mientras descendía por la zona de la rampa, los frenos de motor dejaron de funcionar y, debido al peso de la carga de cemento, tampoco respondió el sistema de frenado convencional.

Ante la falta de control de la unidad y la cercanía con los vehículos formados por el bloqueo de la CNTE, el conductor decidió impactarse contra un tráiler estacionado para evitar alcanzar la fila de automóviles y a las personas que se encontraban en el lugar.

“Prefirió empotrarse e impactarse con el tráiler que está ahí, exponiendo prácticamente su vida, porque del lado del golpe mayor es donde él viene conduciendo”, explicó el funcionario.

Mancilla Velázquez destacó que este tipo de accidentes suelen tener consecuencias fatales debido a la velocidad que alcanzan las unidades pesadas al descender por esa vía, por lo que consideró que en esta ocasión se tuvo “mucha suerte”.

Elementos de Protección Civil y corporaciones de emergencia acudieron al sitio para atender a los lesionados y realizar las maniobras necesarias con las unidades involucradas y atender al conductor que resultó con algunas lesiones, mientras que la circulación en la zona permaneció afectada.

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