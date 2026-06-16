Paro de la CNTE en Chiapas: docentes toman edificios públicos y privados

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Maestros de la CNTE tomaron edificios en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

En el día 16 del paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), docentes tomaron oficinas gubernamentales y privadas en Chiapas como parte de los acuerdos alcanzados en asamblea.

¿Qué edificios tomaron?

Los inmuebles ocupados fueron:

Secretaría de Educación

Subsecretaría de Educación Federalizada

Planeación Educativa

Torre Chiapas, entre otros

Sebastián Méndez, integrante de la Dirección de Política Estatal, señaló que las propuestas recibidas por parte del Gobierno federal en materia de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE continúan siendo insuficientes para el magisterio.

Por ello, afirmó que el paro se mantendrá hasta lograr una mesa de negociación en la que participe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto al cierre del ciclo escolar, indicó que ya cuentan con un plan alternativo en el que participarán los padres de familia.

“Primero, nosotros somos muy responsables en nuestra lucha, porque es una lucha que no hacemos sólo los maestros, la hacemos en acompañamiento de nuestros propios padres de familia. En ese sentido, también previmos las posibilidades de que pudieran complicarse las cosas y lo más probable es que nuestras instancias resuelvan el tema; en la medida en que veamos avances en la mesa, a lo mejor se busque un esquema de cómo cerrar el ciclo”, dijo Méndez.

El docente señaló que no están de acuerdo con la propuesta de diálogo directo entre la presidenta y los maestros, pues consideró que las mesas de negociación son el espacio adecuado para alcanzar acuerdos.

Finalmente, afirmó que la CNTE acumula 47 años de lucha, por lo que, dijo, no habrá partido político ni funcionario que pueda romper el vínculo entre los docentes, quienes han decidido continuar movilizándose en defensa de sus derechos laborales.

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