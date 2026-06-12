Lluvias golpean Chiapas: más de 20 municipios afectados y una persona muerta

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El hombre fue arrastrado por la corriente de un río. Foto: Lizeth Coello

Las lluvias registradas en las últimas horas provocadas por la Onda Tropical número 6, han dejado afectaciones en más de 20 municipios y una persona muerta en Chiapas.

De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil el personal ha prestado ayuda en municipios como Tila, Cintalapa, La Concordia, El Parral, Francisco León, Ixtacomitán, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Cacahoatán, Comitán, Pantelhó, Pichucalco, entre otros.

En la zona Soconusco el cuerpo de bomberos del municipio de Cacahoatán realizaban la búsqueda desde hace cuatro días de una persona que fue arrastrada por la corriente.

Así encontraron el cuerpo sin vida tras lluvias

La mañana de este viernes localizaron el cuerpo de Zir “N” en las orillas del margen derecho del río Suchiate, del lado mexicano, en la comunidad Segunda Sección de Guillén, a la altura del paraje conocido como “Las Piedronas”.

Según los reportes, el hombre había acudido a realizar labores de corte de guineo cuando intentó cruzar una corriente de agua y fue arrastrado por la fuerza del río, desapareciendo ante la mirada de personas que se encontraban en la zona.

Después de varios días de labores coordinadas, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área y dar aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

En el municipio de Tapachula elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E.

Para las próximas horas las autoridades pronostican que continuarán las lluvias en la mayor parte del estado por lo que piden a la población tomar las precauciones necesarias.

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