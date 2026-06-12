CNTE libera caseta en Chiapa de Corzo, Chiapas; se prevé que liberen estación de Pemex

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Bloqueos de la CNTE en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Este viernes, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas liberaron la caseta de cobro en Chiapa de Corzo, a 12 días del paro indefinido.

CNTE libera caseta de cobro en Chiapa de Corzo, Chiapas

Los profesores realizan dicha acción desde las 9:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde. Posteriormente, de acuerdo con la Asamblea Estatal, se retirarán de la estación de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, con lo que se prevé el abasto de combustible que ya había afectado a más de cuatro municipios en el estado.

Los integrantes de la CNTE informaron que se van a concentrar a partir de hoy por la tarde en el Parque Central de la ciudad capital, para esperar los acuerdos a los que puedan llegar, pero no se levantan del plantón.

Asimismo se informó que continuarán enviando a docentes a la Ciudad de México para fortalecer el plantón.

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad para que continúe apoyando el movimiento, pues “lo único que quieren es la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE”, promesas que, aseguran, se hicieron en campaña por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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