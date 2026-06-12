CNTE libera caseta en Chiapa de Corzo, Chiapas; se prevé que liberen estación de Pemex

| 12:51 | Lizeth Coello | Uno TV
Chiapas CNTE
Bloqueos de la CNTE en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Este viernes, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas liberaron la caseta de cobro en Chiapa de Corzo, a 12 días del paro indefinido.

CNTE libera caseta de cobro en Chiapa de Corzo, Chiapas

Los profesores realizan dicha acción desde las 9:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde. Posteriormente, de acuerdo con la Asamblea Estatal, se retirarán de la estación de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, con lo que se prevé el abasto de combustible que ya había afectado a más de cuatro municipios en el estado.

Los integrantes de la CNTE informaron que se van a concentrar a partir de hoy por la tarde en el Parque Central de la ciudad capital, para esperar los acuerdos a los que puedan llegar, pero no se levantan del plantón.

Asimismo se informó que continuarán enviando a docentes a la Ciudad de México para fortalecer el plantón.

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad para que continúe apoyando el movimiento, pues “lo único que quieren es la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE”, promesas que, aseguran, se hicieron en campaña por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Lluvias golpean Chiapas: más de 20 municipios afectados y una persona muerta

Chiapas

Lluvias golpean Chiapas: más de 20 municipios afectados y una persona muerta

CNTE toma el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” en Chiapas

Chiapas

CNTE toma el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” en Chiapas

Desabasto de gasolina se extiende a 4 municipios de Chiapas por bloqueo de la CNTE

Chiapas

Desabasto de gasolina se extiende a 4 municipios de Chiapas por bloqueo de la CNTE

¡Alerta en Chiapas! Cierre de estación de Pemex por la CNTE desata compras de pánico de combustible en Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

¡Alerta en Chiapas! Cierre de estación de Pemex por la CNTE desata compras de pánico de combustible en Tuxtla Gutiérrez

Etiquetas: ,