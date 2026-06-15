Apagón masivo de la CFE hoy en Chiapas: colonias y municipios que se quedarán sin luz

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Corte de luz en Chiapas, CFE realizará trabajos de mantenimiento. Foto: CFE

Habitantes de diversas comunidades de Chiapas enfrentarán una suspensión temporal del suministro eléctrico este lunes 15 de junio de 2026, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciara trabajos programados de mantenimiento en su infraestructura. La interrupción del servicio afectará varios municipios, colonias y ejidos durante gran parte de la jornada, por lo que las autoridades recomendaron tomar previsiones.

La empresa eléctrica indicó que estas maniobras forman parte de las acciones preventivas que realiza de manera periódica para fortalecer la red de distribución y reducir posibles fallas derivadas de las condiciones climáticas que suelen presentarse durante la temporada de lluvias.

¿Qué zonas de Chiapas tendrán corte de luz este 15 de junio?

La interrupción del suministro se concentrará en localidades del municipio de Villa Comaltitlán y comunidades cercanas.

Las zonas incluidas en el corte programado son:

Villa Comaltitlán, incluida la cabecera municipal

Lázaro Cárdenas

Benito Juárez

La Libertad

San Martín

Cantón El Porvenir

Cantón Buena Vista

Ejido Lucio Cabañas

Las Chalacas

Salvación

Teziutlán

Ejido Hidalgo

La paraestatal señaló que los trabajos podrían generar afectaciones temporales en viviendas, establecimientos comerciales y centros laborales ubicados dentro de las áreas contempladas.

¿A qué hora será el apagón programado de la CFE?

Las labores técnicas comenzarán a las 9:00 horas, momento en que se suspenderá el suministro de energía eléctrica en las localidades mencionadas.

La CFE estima que los trabajos concluirán alrededor de las 16:00 horas, horario en el que se prevé el restablecimiento gradual del servicio.

Las autoridades precisaron que el objetivo de estas acciones es realizar mantenimiento preventivo y reforzar la infraestructura eléctrica para mejorar la continuidad del suministro y disminuir el riesgo de interrupciones inesperadas.

¿Por qué la CFE realiza estos cortes programados?

La Comisión Federal de Electricidad explicó que las suspensiones temporales permiten ejecutar trabajos especializados en líneas y equipos de distribución sin poner en riesgo al personal operativo.

Además, estas intervenciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la red eléctrica frente a fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes que suelen registrarse durante esta época del año.

Ante esta situación, la CFE recomienda a los usuarios desconectar equipos electrónicos sensibles, prever actividades que dependan del suministro eléctrico y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre cualquier modificación en los horarios establecidos.

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