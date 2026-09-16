Aseguran armas, equipo de vigilancia, drogas y vehículos durante cateo en Chiapas

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Cateo en Chiapas. Foto: Especial

Un arsenal, presunta droga, sustancias químicas, equipo de vigilancia y seis vehículos fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la carretera Tapachula-Nueva Alemania, en la costa de Chiapas. Durante el operativo también fue detenido un hombre identificado como Julio “N”.

La diligencia se realizó durante la madrugada de este martes mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

Armas y presunta droga aseguradas en Chiapas

De acuerdo con el reporte oficial, en el inmueble fueron localizadas cinco armas de fuego: tres escopetas y dos fusiles, además de 201 cartuchos de distintos calibres.

También fueron asegurados cargadores para armas largas, dos cañones para escopeta calibre 12, cuatro presuntos silenciadores, cuatro miras, un bípode y una funda camuflada para escopeta.

Además, también había 21 bolsitas con una sustancia cristalina y granulada, con características similares al cristal, así como dos bolsas con hierba verde, posiblemente, marihuana.

Las autoridades también encontraron 18 costales con sosa cáustica. Según el reporte, esta sustancia podría estar relacionada con procesos de elaboración de drogas sintéticas, aunque su posible uso deberá determinarse mediante las investigaciones.

Equipo de vigilancia y vehículos bajo resguardo

Durante el cateo fueron asegurados un GPS, 14 bolsitas con aretes para ganado, 16 fierros marcadores, tres DVR, 10 cámaras de videovigilancia y estaciones de radio y comunicación.

También se localizaron una granada de gas, dos juegos de placas vehiculares, uno del estado de Chiapas y otro del Estado de México. Así como tres cajas con pieles exóticas presuntamente sustraídas de animales.

Entre los objetos decomisados había además 43 cápsulas con 250 diábolos de punta Magnum calibre 4.5, munición de acero y balines.

Los seis vehículos asegurados incluyen:

Una mula todoterreno Polaris, color verde

Dos Toyota Land Cruiser. Una color crema con placas de Guatemala y otra color gris con placas de Chiapas

Una Mitsubishi, guinda sin placas

Una Ford, color plateado

Una Sierra con blindaje artesanal

Julio “N” queda a disposición de autoridades

Julio “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica. La investigación continuará para establecer la procedencia de los objetos asegurados y determinar si existe algún vínculo con actividades delictivas.

En el operativo participaron fuerzas estatales y federales, entre ellas la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Preventiva, Fiscalía General del Estado, Ejército, Marina y Guardia Nacional.

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