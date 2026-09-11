Chiapas tendrá puente largo: suspenden clases desde este viernes y hasta el 16 de septiembre

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Hay suspensión de clases en Chiapas por Fiestas Patrias. Foto: Pexels

Por disposición oficial del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la comunidad educativa de Chiapas gozará de un puente largo con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias. La Secretaría de Educación estatal informó, a través de un comunicado oficial, la suspensión de actividades académicas en todos los niveles, desde educación básica hasta superior, a partir de este viernes 11 y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre.

La decisión, emitida desde Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo permitir que las familias, los estudiantes y el personal docente puedan participar activamente en las conmemoraciones de la Independencia de México. Con esta medida, el regreso a las aulas está programado para el jueves 17 de septiembre, otorgando así casi una semana completa de descanso a la comunidad escolar.

Este megapuente escolar se suma a los días de asueto oficiales ya establecidos en el calendario, buscando fomentar los valores cívicos y la cohesión social durante una de las fechas más importantes para el país. Las autoridades hicieron un llamado a la población a celebrar con responsabilidad, atendiendo las recomendaciones de Protección Civil para garantizar que los festejos se desarrollen en un ambiente seguro y ordenado.

¿Qué niveles educativos no tendrán clases en Chiapas?

La suspensión de labores aplica para toda la estructura educativa del estado, sin excepción. La disposición del Gobierno de Chiapas abarca desde los niveles iniciales hasta los universitarios, por lo que el puente por fiestas patrias beneficiará a:

Educación Básica: Preescolar, primaria y secundaria

Preescolar, primaria y secundaria Educación Media Superior: Preparatorias, bachilleratos y planteles técnicos

Preparatorias, bachilleratos y planteles técnicos Educación Superior: Universidades, institutos tecnológicos y escuelas normales

La medida garantiza que tanto instituciones públicas como privadas adscritas a la Secretaría de Educación del estado se sumen a este periodo de asueto. El comunicado es claro al señalar que la totalidad de la “comunidad educativa” está incluida en esta pausa de actividades académicas.

Contexto de las fiestas patrias y el regreso a clases

El megapuente escolar coincide con la organización de los tradicionales eventos cívicos por la Independencia. Se espera que durante estos días se lleven a cabo ceremonias del Grito de Independencia en los distintos municipios, así como desfiles y otros actos conmemorativos el día 16 de septiembre. La suspensión de clases facilita que los estudiantes puedan involucrarse en estas actividades sin afectar su rendimiento académico.

La Secretaría de Educación de Chiapas concluyó su anuncio con un mensaje directo para toda la comunidad escolar: “¡Nos vemos el jueves 17 de septiembre en las aulas!”. Con ello, se confirma que las actividades se reanudarán con normalidad pasada la principal fecha de la celebración patria, permitiendo que el ciclo escolar continúe según lo programado tras este necesario descanso cívico.

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