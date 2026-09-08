Bloquean planta de moscas estériles en Metapa, Chiapas; exigen su reubicación por fuertes olores

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Bloqueo de pobladores. Foto: Lizeth Coello

Pobladores de Metapa, Chiapas, bloquearon este martes el acceso a la planta productora de moscas estériles, utilizada para combatir el avance del gusano barrenador del ganado en México. Los habitantes denuncian que los fuertes olores que emanan de las instalaciones afectan a quienes viven en los alrededores y a estudiantes de escuelas cercanas.

Pobladores exigen reubicación de la planta

El bloqueo ocurre luego de que este lunes habitantes de Metapa realizaron una manifestación pacífica dentro de las inmediaciones de la planta y comenzaron un diálogo con autoridades, sin que se alcanzara un acuerdo.

Ante la falta de una respuesta sobre sus peticiones, los pobladores decidieron mantener bloqueado el acceso hasta que las autoridades informen si la planta será reubicada.

Francisco González, poblador de Metapa, señaló que permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario para obtener una respuesta.

“Hoy definitivamente no va a haber paso a menos que las autoridades competentes se instalen una mesa de diálogo”.

El habitante agregó que el bloqueo podría mantenerse durante varios días o incluso todo septiembre, pues la principal exigencia de los pobladores es la reubicación de la planta de moscas estériles.

Denuncian afectaciones por los olores

Los manifestantes aseguran que los olores generados por las actividades de la planta son muy fuertes y representan una preocupación para las personas que viven cerca, así como para alumnos de planteles educativos ubicados en la zona.

Además, cuestionan el impacto económico que tendría la instalación para la población local. De acuerdo con los habitantes, buena parte de las compras realizadas en los establecimientos cercanos correspondería a personas provenientes de otros municipios.

Planta produce moscas estériles contra el gusano barrenador

La planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, fue inaugurada el pasado 27 de junio como parte de las acciones para contener el avance del gusano barrenador en México.

Actualmente, la instalación genera alrededor de 35 millones de moscas estériles, mientras que se prevé que la producción aumente de manera gradual.

La meta es alcanzar una producción de 100 millones de pupas por semana hacia finales de noviembre, con el objetivo de fortalecer la estrategia para frenar la propagación del gusano barrenador.

Por ahora, el bloqueo mantiene la exigencia de los pobladores de Metapa de establecer una mesa de diálogo y obtener una respuesta sobre la posible reubicación de la planta.

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