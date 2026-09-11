Chiapas reduce 64% los homicidios dolosos; Sheinbaum destaca coordinación de seguridad en el estado

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Foto: Gobierno de Chiapas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en Chiapas la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gabinete de Seguridad logró una reducción del 64% en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 2.5 en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026, siendo el año más bajo desde 2015.

“El buen trabajo del gobernador y su equipo y la coordinación con el gabinete de seguridad, las dos”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Señaló que, además, la percepción social de la inseguridad a nivel nacional también disminuyó, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al pasar de 79.4% en 2018 a 74% en 2026 en 22 entidades; de 70% en 2018 a 60.9% en 2026 en 29 estados cuando se mide por municipio; y de 50.1% en 2018 a 35.9% en 2026 en 30 entidades al hacer esta medición en colonias o localidades.

Foto: Gobierno de Chiapas

“Nosotros aquí mencionamos la disminución en los homicidios dolosos en general como uno de los indicadores más importantes de la reducción de la violencia, pero la otra parte es qué percibe la ciudadanía o si fueron víctimas de un delito y en ambos casos hay una reducción muy considerable”, explicó.

A su vez, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la ENVIPE muestra una reducción en la presencia de armas en la comisión de delitos de 50.2% en el 2013 a 27.4% en el 2025, y en el caso de armas de fuego, pasó de 34.2 a 17% en el mismo periodo, el número más bajo desde que se hace esta encuesta.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que en Chiapas el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año alcanzó su mínimo histórico desde 2015 debido a que pasó de 2.4 en 2024 a 0.9 en 2026.

En cuanto al promedio diario de delitos de alto impacto, la entidad presentó una reducción de 44% al pasar de 4.8 en noviembre de 2024 a 2.7 en agosto de 2026; esta tendencia a la baja es particularmente visible en robo de vehículo que tuvo una disminución del 68% respecto a noviembre de 2024.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 9 mil 949 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 545 armas de fuego y 18.6 toneladas de droga; además se desmantelaron tres laboratorios y áreas de concentración.

Foto: Gobierno de Chiapas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad se han realizado 439 reuniones de las Mesas de Paz estatales y 5 mil 289 en las regionales en las que se generaron más de2 mil acuerdos.

Se han efectuado 267 Jornadas de Paz con la participación de 122 mil 788 personas.

Asimismo, con la Estrategia de Construcción de Paz para Chiapas se han priorizado 9 municipios y hecho 83 asambleas comunitarias. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre del 2024 al 8 de septiembre de 2026 se han intercambiado 158 armas de fuego de forma voluntaria.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que la coordinación ha sido una parte fundamental para lograr una disminución histórica en los homicidios dolosos, además de que la confianza entre todos los niveles de gobierno ha llevado a estos resultados que marcan un antes y un después para la vida del estado.

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