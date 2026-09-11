Levantan bloqueo en planta de mosca estéril tras 72 horas de protestas

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en planta de mosca estéril. Foto: Uno TV

A lo largo de este jueves, habitantes de Metapa de Domínguez, Chiapas, y autoridades federales acordaron levantar el bloqueo a la planta de mosca estéril, luego de 72 horas de protesta por los malos olores que, según los pobladores, provienen del proceso de producción.

El acuerdo se alcanzó después de más de ocho horas de negociaciones. Con el levantamiento del bloqueo, se permitirá nuevamente el acceso del personal y materiales a las instalaciones, donde se producen cerca de 40 millones de pupas de mosca estéril por semana para combatir el gusano barrenador del ganado.

Planta de mosca estéril reducirá malos olores

Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal del SENASICA, informó que uno de los principales compromisos es eliminar por completo los malos olores a más tardar en diciembre. Para dar seguimiento a los acuerdos, se conformará una contraloría social con habitantes de Metapa y representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Además, se prevé la llegada de especialistas para instalar un equipo que podría reducir hasta 95% las emisiones de olores y acercarlas al 100%. La dependencia explicó que el sistema debe construirse de acuerdo con las características de la planta.

Por ahora, entre las medidas inmediatas ya aplicadas está el uso de ácido acético para disminuir los olores. De acuerdo con SENASICA, algunos habitantes reportaron una reducción.

Autoridades piden permitir salida de residuos

Durante las negociaciones, Amaranta Miranda Bellato, representante en Chiapas de la Secretaría de Gobernación, pidió permitir el ingreso y salida de trabajadores, materiales y residuos de la planta. La funcionaria señaló que mantener cerradas las instalaciones impedía realizar el tratamiento correspondiente de los desechos generados durante la producción y advirtió sobre un posible riesgo para la comunidad.

Por su parte, los habitantes también plantearon otras demandas, entre ellas la posible reubicación de escuelas, servicios médicos y otras prestaciones sociales.

Bloqueo duró 72 horas en Metapa

La protesta comenzó el lunes con una manifestación de habitantes, padres de familia y estudiantes. El martes, los inconformes cerraron los accesos a la planta con piedras, palos y un camión de carga.

Con el acuerdo, las instalaciones retomarán sus operaciones. Mientras, los pobladores darán seguimiento al cumplimiento de los compromisos, principalmente a la reducción de los malos olores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.