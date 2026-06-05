CNTE libera gasolineras en Chiapas y automovilistas aprovechan para cargar combustible “gratis”

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En Chiapas, la CNTE tomó gasolineras. Foto: Lizeth Coello

En el quinto día de movilizaciones del Sindicato Nacional de la Sección VII de Trabajadores de la Educación y de la CNTE, liberaron 13 gasolineras en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, donde se concentraron filas de vehículos para cargar combustible “gratis”.

Juan Pérez, integrante de la dirección política de la Sección VII del SNTE, dijo que continuarán exigiendo una mesa de diálogo directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que las respuestas ofrecidas hasta ahora por las autoridades federales no atienden las demandas centrales del magisterio.

Maestros mantienen postura

Señaló que mantienen su postura de que sea la mandataria federal quien explique por qué no se ha concretado la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón, así como la eliminación de la reforma educativa, compromisos que, aseguran, fueron planteados previamente por la actual administración.

La CNTE continuará con su jornada de movilizaciones y las acciones para los próximos días serán definidas en la asamblea permanente que realizan diariamente, donde se evalúan tanto las condiciones del movimiento en la Ciudad de México como la situación en los estados.

Expuso que el magisterio no tiene interés en permanecer en las calles, ya que su espacio natural son las aulas; sin embargo, advirtieron que, mientras no existan respuestas favorables a sus demandas, continuarán recurriendo a manifestaciones para hacerse escuchar.

El contingente chiapaneco instalado en el plantón nacional sigue creciendo, aseguró, ya que inicialmente se contabilizaban alrededor de mil 700 docentes de la Sección VII en la Ciudad de México y que en las últimas horas se incorporaron aproximadamente 100 maestros más de regiones como Costa Grande y Centro, fortaleciendo la presencia de Chiapas en la protesta nacional.

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