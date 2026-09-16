Explosión de pirotecnia en Palenque deja 4 lesionados durante celebración del Grito de Independencia
La explosión sin control de juegos pirotécnicos en Palenque, Chiapas, dejó al menos cuatro personas lesionadas, a la vez que los asistentes a la celebración del Grito de Independencia salieron corriendo a resguardarse ante el estallido.
Fue cerca de las 23:00 horas cuando las personas que se encontraban reunidas en el Parque Central vivieron momentos de alarma.
Protección Civil Municipal brindó atención a las personas heridas, quienes presentaron principalmente lesiones en la espalda y se encuentran estables, sin lesiones que comprometan su integridad física.
La situación quedó registrada por ciudadanos que se encontraban presentes durante la celebración.
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