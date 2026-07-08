Planta contra el gusano barrenador en Metapa, Chiapas, dará sus primeros resultados este mes

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Contribuirá para reabrir la frontera y comercializar ganado. Fotos: Lizeth Coello

La Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas, es la segunda a nivel mundial que ayudará a replegar la plaga.

El inmueble que fue inaugurado el pasado 27 de junio tendrá sus primeros resultados a finales de este mes de julio. En esa fecha ya se contará con una colonia de moscas con cepas producidas en México para posteriormente liberarlas en puntos estratégicos y combatir la plaga.

“El mismo 30 de julio estuvimos recibiendo nuestro primer material biológico directamente de Panamá, que es el pie de cría para poder arrancar esta planta, como pueden ver ya tenemos en este momento varias jaulas ya montadas, cada día se están montando una jaula con 48 mil individuos para poder establecer nuestra colonia de moscas, una vez que hayamos establecido esta colonia de moscas por 21 días empezaremos el proceso de escalamiento, a finales de julio estaremos escalando de una jaula por día a tres jaulas por día”. Humberto Gómez Velázquez, coordinador de la Planta de Producción en Metapa

Esta planta ayudará a la producción de 100 millones de moscas que ya tiene Panamá, se espera que a finales de octubre se pueda duplicar y llegar a 200 millones de moscas para combatir el gusano barrenador.

Otro de los objetivos principales de la planta en Metapa, es producir cepas mexicanas y ya no depender de Panamá.

“Bueno el trabajo que estamos realizando aquí es muy importante porque lo que nosotros queremos tener es diferentes cepas que puedan ser utilizadas para el control del gusano barrenador en el caso de México esta es la primera cepa que se está estableciendo”. Jose Luis Quintero Pon, coordinador del Programa Operativo Moscas

Además, este inmueble de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ya cuenta con expertos que analizan pruebas de animales infectados por la mosca del gusano barrenador y subirlo si es positivo al Sistema de Información Nacional de Enfermedades Exóticas y Emergentes.

“Al dar positivo se le da el tratamiento ya sea positivo o negativo se le da el tratamiento adecuado contra gusano, pero si es positivo se le da seguimiento se le sube el caso al SINEXE de la fecha que se toma la muestra y se manda al laboratorio tomamos 15 días para darle cierre a lo que es el caso”. Jovany Juárez, coordinador de Zona Fronteriza

Se prevé que la mosca se disperse desde el norte de México donde se haya registrado el último caso, hasta el sur del país, lo que dará la oportunidad de volver a confinar la plaga en el Tapón del Darién, selva densa ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia.

Brindará también la confianza a Estados Unidos (EE.UU.) y así reabrir la frontera para la comercialización del ganado mexicano.

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