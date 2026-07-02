Reportan fuera de peligro al periodista que fue atacado a balazos en Cintalapa, Chiapas

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Jorge Llaven, fiscal General del Estado. Foto: Lizeth Coello

Marco Ramos, el periodista que fue atacado a balazos en Cintalapa, Chiapas, la noche del pasado martes, ya se encuentra fuera de peligro. El director de la página Real Cintalapa, fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica este miércoles en Tuxtla Gutiérrez, luego de resultar herido durante un ataque armado.

Periodista atacado a balazos en Cintalapa se encuentra fuera de peligro

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal de Chiapas, informó que la institución abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa y desplegó un grupo especial de agentes para esclarecer los hechos.

“Afortunadamente, quiero también hacer del conocimiento público, la hoy víctima se encuentra fuera de peligro, su estado de salud, de acuerdo a los reportes médicos, es reporte estable, fue trasladado aquí a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, expresó el fiscal

El fiscal explicó que las autoridades realizan investigaciones de campo, análisis de inteligencia y un barrido de cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta seguida por la víctima y determinar la identidad de los agresores.

“Se han decretado las medidas precautorias de seguridad para garantizar precisamente el lugar donde se encuentra, él recibir atención médica, pero además también ya estamos recabando los datos de prueba tecnológicos; hacemos una investigación tanto de campo, de gabinete de inteligencia y esperemos en las próximas horas dar a conocer el esclarecimiento de estos hechos y también sin duda la detención de los responsables”, añadió Jorge Luis Llaven.

¿Cómo fue el ataque?

De acuerdo con el testimonio recabado por las autoridades, el periodista habría sido seguido por dos hombres después de cubrir los festejos por el encuentro de la Selección nacional y posteriormente fue interceptado y atacado cuando se dirigía a su domicilio.

Aunque no descartó ninguna hipótesis, el fiscal precisó que hasta el momento no existe una línea de investigación sólida que permita vincular el atentado con la actividad periodística de la víctima o con la delincuencia organizada.

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