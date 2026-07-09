Encuentran 8 cuerpos con presunto narcomensaje en El Bosque, Chiapas

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Fiscalía de Chiapas investiga el hallazgo de ocho cuerpos. Foto:Cuartorcuro/Archivo

Una intensa movilización de autoridades se registró la tarde de este miércoles tras el hallazgo de ocho cuerpos abandonados a un costado de una carretera en el municipio de El Bosque, Chiapas. De manera preliminar, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que entre las víctimas hay dos mujeres y seis hombres, mientras que las primeras investigaciones señalan como principal línea de indagatoria una posible disputa entre grupos locales relacionados con la venta de drogas.

¿Dónde fueron localizados los ocho cuerpos en Chiapas?

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo ocurrió sobre el tramo carretero Bochil–Pueblo Nuevo, a la altura del paraje conocido como Ojo de Agua, metros adelante de la gasolinera ubicada en Jitotol y cerca de una base de seguridad.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para acordonar el área y permitir el inicio de las diligencias ministeriales.

La Fiscalía estatal confirmó que abrió una carpeta de investigación y desplegó un grupo multidisciplinario para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía apunta a una disputa por narcomenudeo

En un comunicado, la dependencia informó que en las investigaciones participan de manera coordinada las Fiscalías de Distrito Norte, Altos, de Investigaciones Estratégicas y contra Homicidios, además de agentes de investigación y peritos especializados.

Según los primeros datos obtenidos durante las diligencias, la principal línea de investigación está relacionada con una presunta disputa por el control de la venta de drogas al menudeo entre bandas que operan en esa región de Chiapas.

La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Reportan el hallazgo de una narcomanta en el lugar

De manera extraoficial, trascendió que junto a los cuerpos fue localizada una narcomanta con un mensaje, cuyo contenido no ha sido dado a conocer por las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha confirmado oficialmente este hallazgo ni ha proporcionado información sobre la identidad de las víctimas.

La dependencia indicó que conforme avancen las investigaciones dará a conocer nueva información sobre este caso, mientras continúan los trabajos periciales y de identificación de las personas fallecidas.

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