Chiapas registra dos feminicidios en menos de 24 horas; suman 23 casos en 2026

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Chiapas acumula 23 feminicidios durante 2026. Foto: Lizeth Coello

En menos de 24 horas se registraron dos feminicidios en Chiapas, uno en Siltepec y otro en Tapachula. Con ello suman 23 casos ocurridos durante los primeros siete meses del 2026, es decir, un incremento del 20% más de lo acontecido en el mismo período, pero del 2025.

Hallan el cuerpo de una mujer en Tapachula

El hallazgo más reciente ocurrió la mañana de este martes en la colonia 12 de Octubre municipio de Tapachula, donde vecinos reportaron a los números de emergencias la presencia de un cuerpo envuelto en una sábana color café dentro de un zanjón.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Guardia Estatal Preventiva , Guardia Estatal Fronteriza, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Policía Municipal, Grupo GERI y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer.

La víctima permanece en calidad de desconocida y habitantes de la zona señalaron que presuntamente el cuerpo fue abandonado durante la madrugada, versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Peritos de la Fiscalía trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley y se iniciará el proceso de identificación.

La Fiscalía estatal informó que abrió una carpeta de investigación y el caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer los hechos.

Mujer en Siltepec podría haber sido asesinada por su expareja

Este hecho se suma al feminicidio de Adriana “N”, de 35 años, ocurrido este lunes en el barrio Villaflores La Cascada en el municipio de Siltepec. De acuerdo con información preliminar, fue asesinada con disparos de arma de fuego presuntamente por su expareja, quien huyó tras cometer el crimen.

Ante este caso, la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas condenó enérgicamente el asesinato y exigió una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género.

“La violencia extrema que enfrentan las mujeres en Chiapas exige una respuesta inmediata y efectiva del Estado”, expresó la Colectiva 50+1 mediante un comunicado, al tiempo que demandó la localización y detención del presunto responsable, así como el fortalecimiento de las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.

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