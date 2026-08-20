Hallan a pescadores sobre una hielera frente a las costas de Chiapas

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Pescadores fueron encontrados sobre una hielera en el Pacífico FOTO: Semar

Dos pescadores de 53 y 32 años fueron rescatados por la Armada de México este jueves, luego de permanecer cinco días a la deriva sobre una hielera en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.

Los hombres habían salido a bordo de una embarcación llamada “Camaronera” y tuvieron comunicación por última vez el 14 de agosto. Fueron encontrados a unas 130 millas náuticas, equivalentes a 240.76 kilómetros, de la costa de Chiapas, informó la Secretaría de Marina (Semar).

La operación comenzó después de que personal de una cooperativa pesquera realizó una llamada de auxilio para solicitar apoyo en la búsqueda de los dos pescadores desaparecidos.

Ante el reporte, la Secretaría de Marina, desplegó unidades para realizar las labores de búsqueda y rescate.

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave),… pic.twitter.com/ysMhoOCpz1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

Pescadores fueron encontrados sobre una hielera

Los dos hombres fueron ubicados sobre una hielera, aproximadamente a 130 millas náuticas de Chiapas. Una Patrulla Oceánica de la Armada de México se acercó al lugar para realizar las maniobras necesarias y ponerlos a salvo.

Tras el rescate, personal de sanidad naval realizó una valoración médica a los dos pescadores.

Posteriormente, ambos fueron trasladados vía aérea en un helicóptero hasta puerto, donde recibieron atención médica. Finalmente, fueron entregados a sus familiares.

La dependencia utilizó un esquema denominado trinomio, integrado por buque, interceptora y aeronave. Este despliegue permitió ampliar la zona de búsqueda hasta conseguir la localización de los pescadores mar adentro.

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