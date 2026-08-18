Cae Elder Rubisel “N”, elemento de la FGR acusado de extorsionar a comerciantes en Chiapas

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Elder Rubisel “N”. Foto: Lizeth Coello

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la detención de Elder Rubisel “N”, en el ejido Nuevo México, por su presunta participación en el delito de extorsión a comerciantes.

La detención se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Ministerial Federal.

Cae elemento de la FGR acusado de extorsionar a comerciantes en Chiapas

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal de la entidad, dijo que el sujeto es miembro activo de la FGR y se le ubicó gracias a una denuncia. Por lo que se estableció coordinación con la Agencia Federal Ministerial y se realizó el operativo, en el que dicha persona fue señalada directamente como quien estaba extorsionando a comerciantes.

Resaltó que esta persona es elemento activo de la Fiscalía General de la República, por lo que también enfrentará la justicia, al tiempo de señalar que habrá “cero impunidad” ante cualquier conducta delictiva, y sobre todo cuando sea cometida por servidores públicos encargados de la seguridad del estado de Chiapas y de México.

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