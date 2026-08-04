WhatsApp renueva los chats grupales; así funcionan las nuevas herramientas

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El objetivo es mejorar la experiencia en los chats grupales. Foto: WhatsApp

WhatsApp sigue reforzando los chats grupales, este martes, la aplicación anunció nuevas funciones para facilitar la organización y la comunicación entre los integrantes de un grupo.

Entre ellas se encuentran encuestas más completas, la nueva mención @todos y una herramienta para crear chats grupales a partir de otros ya existentes.

Con estas actualizaciones, la aplicación busca hacer más sencilla la coordinación de actividades, la toma de decisiones y la comunicación en grupos familiares, escolares, laborales o de amigos.

WhatsApp mejora las encuestas en los chats grupales

Una de las principales novedades son las mejoras en las encuestas, que ahora ofrecerán más opciones para organizar decisiones dentro de los grupos.

Entre las nuevas funciones destacan:

Definir una hora de cierre para que la votación termine automáticamente.

Ocultar los nombres de quienes votaron para ofrecer mayor privacidad.

Editar la pregunta de la encuesta durante los primeros 15 minutos si existe un error o se requiere una aclaración.

WhatsApp explicó que con esto buscan agilizar la toma de decisiones, desde elegir un lugar para reunirse hasta definir fechas o actividades.

Llega @todos para avisar a todos los integrantes

Otra de las novedades es @todos, una función que permite mencionar a todos los integrantes del grupo con un solo mensaje.

Con esta mejora ya no será necesario etiquetar a cada persona de manera individual cuando exista un aviso importante, como cambios de planes, fechas límite o información urgente.

Cabe mencionar que, en grupos de hasta 32 contactos, la función @todos estará disponible únicamente para los administradores.

Además, la plataforma aclaró que estas menciones podrán generar notificaciones incluso en chats silenciados, aunque los usuarios podrán desactivarlas desde la configuración de notificaciones.

Ahora podrás crear nuevos grupos desde uno ya existente

La app también permitirá crear un nuevo chat grupal utilizando a los integrantes de un grupo ya existente, sin necesidad de agregarlos uno por uno.

Esta función está pensada para abrir conversaciones paralelas, por ejemplo:

Organizar una fiesta sorpresa.

Coordinar la logística de un evento.

Hablar de un tema específico sin saturar el grupo principal.

WhatsApp continúa ampliando las funciones para grupos

La plataforma recordó que estas novedades se suman a otras funciones presentadas durante este año, como el historial de mensajes para nuevos integrantes, las etiquetas para identificar miembros y los recordatorios de eventos.

De acuerdo con WhatsApp, estas funciones forman parte de su estrategia para mejorar la experiencia en los chats grupales, utilizados por millones de personas para organizar actividades, coordinar eventos y mantenerse en contacto.

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