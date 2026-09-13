Ataque a helicóptero en Chihuahua deja un policía herido en la cabeza

| 18:50 | Fernando Reyes | Uno TV
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En Chihuahua atacaron a un helicóptero de la SSPE. Foto: SSPE

Un elemento de la Policía Estatal de Chihuahua resultó lesionado en la cabeza tras un ataque armado contra el helicóptero de esa corporación.

¿Qué se sabe del ataque al helicóptero en Chihuahua?

Los hechos se registraron entre los municipios de Ojinaga y Coyame del Sotol, cuando los uniformados realizaban un operativo en la zona. Previamente se reportó un enfrentamiento entre civiles armados por lo que se desplegó un operativo de búsqueda para el que se pidió la presencia de la aeronave.

Una vez en vuelo el helicóptero fue atacado por civiles desde tierra con armas como Barret y ametralladoras, en primera instancia se manejó un ataque a la aeronave con drones, sin embargo, esto fue desmentido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) quienes reiteraron que el helicóptero presenta varios impactos de bala.

Uniformado fue trasladado a un hospital

En la agresión un agente recibió una herida en la cabeza por lo que el helicóptero tuvo que dirigirse de emergencia al aeropuerto de Chihuahua en donde ya esperaban paramédicos para trasladar al lesionado a un hospital.

  • En la zona se mantiene un fuerte despliegue integrado por fuerzas estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. El policía lesionado fue reportado como fuera de peligro.

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