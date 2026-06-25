Planta de moscas estériles contra gusano barrenador será inaugurada el sábado en Chiapas

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Nueva planta de moscas busca frenar plaga que afecta al ganado Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Brooke Leslie Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos y el embajador norteamericano, Ronald Douglas Johnson, visitarán México el próximo sábado para inaugurar la planta de moscas estériles en Chiapas.

¿Dónde estará la planta de moscas estériles en Chiapas?

La nueva biofábrica de producción de moscas estériles se ubica en Metapa de Domínguez, Chiapas, y será operada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La instalación comenzará operaciones con una primera etapa de producción y, una vez que alcance su máxima capacidad, podrá generar más de 100 millones de insectos por semana para combatir la plaga del gusano barrenador.

Actualmente hay 8 mil casos en ganado del país y para combatirlo desde Chiapas se llevan a cabo hasta siete liberaciones diarias de moscas estériles.

A la semana se liberan 100 millones de moscas procedentes de instalaciones en Panamá y enviadas diariamente a México, donde se empacan para su dispersión aérea.

La presidenta de México, @Claudiashein , informó que Brooke Rollins visitará el país el próximo sábado para participar en la inauguración de una planta de moscas estériles en Chiapas. pic.twitter.com/TpD2p38VV6 — La Primicia MX (@la_primicia_mx) June 25, 2026

México y Estados Unidos invierten en combate al gusano barrenador

La obra representa una inversión conjunta de 51 millones de dólares entre ambos países. De ese monto, aproximadamente 30 millones de dólares fueron aportados por México y 21 millones por Estados Unidos.

El interés de las dos naciones se relaciona con el impacto económico que el gusano barrenador ha generado en el sector ganadero, luego de que Estados Unidos cerrara de manera intermitente su frontera a las importaciones de ganado mexicano por razones sanitarias.

¿Cómo funciona la técnica de las moscas estériles?

El método empleado en la nueva planta es conocido como Técnica del Insecto Estéril y consiste en criar millones de moscas del gusano barrenador, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.

Al aparearse con las hembras silvestres, los machos estériles no producen descendencia, lo que provoca una disminución gradual de la población de la plaga hasta su erradicación

Actualmente en Chiapas no se producen las moscas estériles para combatir al gusano barrenador, pero ya se hacen pruebas en la planta de Moscamed en el municipio de Metapa, donde sí se trabaja con moscas para el combate de otras enfermedades.

Liberación de moscas estériles es de forma estratégica

“Por lo regular se están haciendo liberaciones entre 3 mil a 4 mil moscas estériles eso nos permite tener a nosotros una mayor influencia de nuestros insectos para que puedan copular con las hembras silvestres”, asintió José Luis Quintero Fon,

coordinador del Programa Operativo Mosca

Antes de cada operación aérea se trazan polígonos de liberación, los cuales se ubican estratégicamente en las áreas donde se ha detectado actividad del gusano barrenador o casos de Miasis.

Las liberaciones se realizan con el apoyo de aviones equipados con tecnología que permite una distribución uniforme y controlada de los insectos durante el vuelo.

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