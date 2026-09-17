Maru Campos envía carta a Sheinbaum: pide reunión y plantea otras peticiones

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Sheinbaum estará de visita en Cd. Juárez. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, le envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que le pidió una reunión y le hizo un par de peticiones más.

La gobernadora busca aprovechar la visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, prevista para el próximo sábado 19 de septiembre, donde la presidenta presentará los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

“Le escribo porque su visita puede ser también una buena oportunidad para estrechar el trabajo de ambas administraciones. En Chihuahua hemos comprobado que cuando las instituciones caminan juntas, los resultados llegan y la gente los siente”, se lee en la carta de Campos Galván.

¿Cuáles son las peticiones de Maru Campos a Claudia Sheinbaum?

Luego de que Maru Campos, como se le conoce, expuso su intención de que la administración federal y estatal “caminen juntas”, le realizó tres peticiones:

Primera

Le pidió que la dejara recibirla a su llegada a Chihuahua, pues para ella sería un honor “darle la bienvenida en persona” y decirle “de viva voz” que su administración está en la disposición para trabajar de la mano con la suya.

Segunda

Le solicitó acompañarla, junto con su gabinete de seguridad estatal en Ciudad Juárez, para que conozca la infraestructura de inteligencia con las que cuentan, así como los resultados que han alcanzado, así como los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y con las instituciones federales.

“Confío en que esa visita permitirá fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado, y despejar cualquier duda sobre el trabajo que Chihuahua realiza en materia de seguridad y combate al crimen organizado”, destacó.

Tercera

Una reunión de trabajo para tratar asuntos “de la más alta prioridad en Chihuahua” como:

El agua – Cómo están las presas, cómo va el Tratado de Aguas de 1944 y certidumbre para los agricultores.

– Cómo están las presas, cómo va el Tratado de Aguas de 1944 y certidumbre para los agricultores. El gusano barrenador – la reapertura de la frontera para la exportación de ganado.

Al final de su misiva, Maru Campos reiteró que la relación entre la Federación y las entidades se “fortalece” cuando hay “cercanía, diálogo y respeto”.

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