INM reporta incendio en centro de detención migratoria en Chihuahua; no hubo heridos

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Foto: Reuters | Ilustrativa

El Gobierno de México reportó este domingo un incendio sin heridos en un centro de detención migratoria cerca de la frontera con Estados Unidos, zona en donde un siniestro mató a 40 extranjeros en 2023.

El 27 de marzo de ese año el fuego causó la muerte de 40 migrantes y provocó lesiones a decenas más en un centro de detención de extranjeros indocumentados en la fronteriza Ciudad Juárez, uno de los principales cruces hacia Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración informa: pic.twitter.com/Q6xUK09A74 — INM (@INAMI_mx) September 13, 2026

El siniestro reportado este domingo ocurrió durante la medianoche del sábado en un centro de detención ubicado en el poblado de Janos, estado de Chihuahua y a unas tres horas de Ciudad Juárez.

“El incidente pudo haber sido provocado por la vandalización de un equipo de aire acondicionado”, informó de manera preliminar el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de un comunicado, donde añadió que los 33 extranjeros que permanecían en la sección que aloja hombres fueron reubicados “temporalmente en otros espacios de las instalaciones, en condiciones de seguridad”.

El mortal incendio que se originó hace tres años en Ciudad Juárez se produjo, según las autoridades mexicanas, cuando un migrante prendió fuego a un colchón en medio de una protesta. Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que tras desatarse el fuego ni el personal de seguridad ni el de migración hicieron algo por sacar a los extranjeros del local.

El mortal incendio de 2023 generó reclamos e indignación, pero el entonces titular del INM, Francisco Garduño, no ha sido sancionado penalmente y atraviesa en libertad un proceso judicial que intenta suspender por la vía legal. Garduño ocupa actualmente un cargo menor en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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