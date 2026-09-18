Reanudarán exportación de ganado desde San Jerónimo, Chihuahua, a EE. UU. en próximos días

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Ganado. Foto: Cuartoscuro

La exportación de ganado en pie desde Chihuahua a Estados Unidos se reanudará el próximo 24 de septiembre de 2026, a través de la estación cuarentenaria de San Jerónimo, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a lo largo de este jueves.

El ganado será enviado hacia Santa Teresa, Nuevo México, con un promedio inicial de 800 cabezas durante la primera semana. Posteriormente, el número aumentará de manera gradual hasta alcanzar mil 500 animales diarios a partir de la cuarta semana.

¡Buenas noticias para el sector ganadero! 🐂🇲🇽🇺🇸

Este 24 de septiembre, ​se reanudan las exportaciones de ganado en pie desde la estación cuarentenaria de San Jerónimo, Chihuahua, con destino a Santa Teresa, Nuevo México.

Acción que impulsa el comercio y el trabajo de nuestros… pic.twitter.com/y8hfoa6F15 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) September 18, 2026

Según lo informado, las autoridades realizaron modificaciones en las instalaciones del puerto ganadero para cumplir con las medidas solicitadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y reducir el riesgo de propagación del gusano barrenador del ganado.

Exportación de ganado aumenta de forma gradual

El Senasica, productores pecuarios y el Gobierno de Chihuahua realizaron adecuaciones en las áreas de preinspección e inspección. Una de las principales modificaciones fue la incorporación de caninos detectores de gusano barrenador, por lo que se adaptaron las líneas de revisión para facilitar el trabajo de los perros y sus manejadores.

También se construyeron dos áreas de resguardo para los caninos, destinadas a su estancia y descanso durante las jornadas de inspección.

Las modificaciones realizadas en las líneas de preinspección también fueron aplicadas en las áreas utilizadas por el APHIS, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos.

Instalan lectores para identificar al ganado

Como parte de la transición hacia el uso de aretes electrónicos del SINIIGA, se instalaron lectores de radiofrecuencia en las dos líneas de inspección de APHIS de la estación cuarentenaria. Así, la infraestructura permitirá leer de manera electrónica los identificadores de cada animal y fortalecer la trazabilidad del ganado destinado a exportación.

Además, se cambió el producto utilizado en los baños garrapaticidas para asegurar que el tratamiento cumpla con la eficacia requerida por el USDA. Mientras tanto, fueron colocados ventiladores en puntos estratégicos de las áreas de inspección de APHIS para facilitar la identificación de olores.

Puerto Palomas también se prepara

Asimismo, la Secretaría de Agricultura informó que estas modificaciones también se realizaron en la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua, como parte de los preparativos para su próxima reapertura a la exportación.

De este modo, la reanudación desde San Jerónimo está programada para el 24 de septiembre. A su vez, se prevé un incremento gradual en el número de animales enviados a Estados Unidos.

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