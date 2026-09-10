15 de septiembre en CDMX: lugares para comer y celebrar las fiestas patrias

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Una opción diferente al pozole. Chile En Nogada. Foto: Casa Elena

La Ciudad de México (CDMX) ofrece distintas opciones para celebrar el 15 de septiembre, desde cenas con comida mexicana y mariachi, hasta tacos, mariscos y propuestas de coctelería. Si todavía no decides dónde pasar las Fiestas Patrias, estos son algunos lugares que tienen opciones especiales para comer o continuar el festejo durante la noche.

¿Dónde ir a comer este 15 de septiembre en CDMX?

La Sotomayor, con actividades desde la tarde

Foto: Jennifer Turrubiartes

Si vives en la alcaldía Miguel Hidalgo, La Sotomayor, en Polanco, que tendrá actividades desde la tarde y continuará con la celebración hasta la madrugada.

El restaurante ofrece un All You Can Eat por 389 pesos por persona, además de una promoción de bebidas 2×1 de 13:00 a 20:00 horas.

En su propuesta aparecen preparaciones como aguachile mazateco, cochinita pibil, chamorro y una tostada de nogada. Durante la celebración también habrá mariachi y coctelería.

Dirección: Anatole France 70, Polanco, Polanco III Sección, Miguel Hidalgo

Cha Cha Chá, para una noche mexicana especial

Foto: Cha Cha Cha

El restaurante Cha Cha Chá tendrá una celebración especial el 15 de septiembre con un menú que incluye antojitos mexicanos, ceviches, aguachiles, cazuelas de guisados y postres.

El acceso a la propuesta Fiesta Mexicana All You Can Eat tiene un costo de 625 pesos por persona. Entre las opciones de comida se encuentran gorditas, tlacoyos, quesadillas, pambazos, puntas de filete, chicharrón en salsa verde, mole, cochinita pibil y pipián verde.

También habrá música en vivo con banda, mariachi y boleros. Para quienes quieran agregar bebidas, la barra libre durante cuatro horas tiene un costo de mil 100 pesos por persona.

Direcciones y horarios

Avenida de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc

Avenida Insurgentes 2105, Álvaro Obregón

Tacos de Armando, para disfrutar con carne asada estilo Sonora

Foto: Tacos Armando

Si la idea es cambiar la cena tradicional por tacos, Tacos de Armando ofrece una alternativa basada en la cocina sonorense.

El establecimiento lleva a CDMX la propuesta que nació en Hermosillo y tiene entre sus opciones tacos de carne asada estilo Sonora, campechanos, top sirloin y papada, además de quesadillas, salsas y guacamole.

El consumo es a la carta, por lo que el gasto depende de lo que cada persona pida.

Dirección: Río Nilo 84, Cuauhtémoc

Casa Elena, para comer chile en nogada

Foto: Casa Elena

Para quienes buscan uno de los platillos asociados con las Fiestas Patrias, Casa Elena ofrece durante septiembre un chile en nogada sin capear por 375 pesos.

La propuesta puede acompañarse con un postre de temporada de Elena 147: un cheesecake de nogada con compota de manzana criolla, pera, durazno y canela, además de nuez de Castilla, jerez y granada.

Dirección: Avenida Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc

Mariscos El Pechocho, para una celebración con sabores sinaloenses

Foto: Pechocho

Las Fiestas Patrias también pueden celebrarse con productos del mar, Mariscos El Pechocho lleva a la colonia Cuauhtémoc preparaciones inspiradas en la cocina sinaloense.

Su menú incluye aguachiles, pescado zarandeado, torres de mariscos, tacos gobernador, tostadas, ostiones, ceviche de sierra, callo de hacha y camarones zarandeados.

Dirección: Río Nilo 75, Cuauhtémoc

Pistilo, para continuar el festejo después de la cena

Foto: Jennifer Turrubiartes

Para quienes buscan seguir la celebración después de la comida o la cena, Pistilo propone una opción centrada en destilados mexicanos y coctelería.

Su barra reúne bebidas de distintos estados y ofrece tragos como Pulque Spritz, el slushie ¡Ay Sí! y una versión del Vampiro.

Dirección: Chiapas 208-Local 1, Roma Norte

Las alternativas para celebrar el 15 de septiembre en CDMX van desde un menú fijo con comida y música hasta restaurantes donde el consumo es a la carta. Así, el presupuesto y el tipo de celebración pueden ser parte de la decisión antes de elegir dónde pasar la noche mexicana.

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