Golpe al robo de autopartes en CDMX: aseguran 150 toneladas y detienen a 6

GENERANDO AUDIO...

En CDMX decomisaron autopartes. Foto: @PabloVazC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) aseguró aproximadamente 150 toneladas de autopartes y detuvo a seis hombres durante un operativo contra el robo de vehículos y autopartes en la alcaldía Xochimilco.

Video del aseguramiento en CDMX

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que los agentes, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, realizaron la intervención en un inmueble de la demarcación. De acuerdo con el Jefe de la Policía, los detenidos serían probables integrantes de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados en la CDMX y el Estado de México (Edomex), así como a la reventa de autopartes.

#Importante l Como parte de los trabajos contra el Robo de Autopartes y Vehículos en la capital, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con el @GabSeguridadMX, aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes y detuvieron a seis hombres en un inmueble ubicado en la… pic.twitter.com/j7Ldc8dpP1 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

También aseguran autopartes en Iztapalapa

En una segunda acción, derivada del seguimiento a un caso de robo de vehículo, elementos de la SSC-CDMX cumplimentaron una orden de cateo en un predio ubicado en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa.

Durante la diligencia fueron localizadas y aseguradas tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz.

Vázquez Camacho señaló que estas intervenciones forman parte de los trabajos coordinados entre las instituciones de seguridad para combatir estructuras dedicadas a la comercialización de vehículos y autopartes de procedencia ilícita en la capital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.