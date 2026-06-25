Cae pareja por presunto robo de celular en Paseo de la Reforma

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Foto: SSC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 30 años y una mujer de 38 años señalados como posibles responsables del robo de un teléfono celular en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron sobre avenida Paseo de la Reforma, en el cruce con Florencia, en la colonia Juárez, donde los oficiales realizaron la intervención.

La #SSC informa: #DETENIDOS | Personal de la #SSC detuvo a un hombre de 30 años y a una mujer de 38 años de edad, señalados como posibles responsables del robo de un teléfono celular, en la avenida Paseo de la Reforma al cruce con #Florencia, en la colonia #Juárez, de la… pic.twitter.com/BT2P0jycE7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 25, 2026

Durante la acción policial, el teléfono presuntamente robado fue recuperado y localizado envuelto en papel aluminio.

El incidente, ocurrió en uno de los accesos a la zona de pantallas gigantes instaladas a lo largo de Avenida Paseo de la Reforma para la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Chequia, mientras que ambos detenidos vestían playeras del Tri.

Tras la detención, ambos sospechosos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con el dispositivo asegurado.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de las personas detenidas y continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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