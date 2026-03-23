Trabajos de remodelación en el AICM complican movilidad de usuarios

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Usuarios caminan entre andamios dentro del AICM. Foto: Cuartoscuro

Los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúan como parte del proceso de modernización rumbo al Mundial de Fútbol 2026, lo que ha provocado afectaciones en la movilidad de usuarios dentro de las instalaciones y en los accesos al aeropuerto.

Usuarios han reportado que las obras han complicado el tránsito en distintas zonas del aeropuerto, principalmente en pasillos, áreas de circulación y accesos a las terminales. En imágenes difundidas desde el interior del AICM se pueden observar andamios, estructuras metálicas y materiales de construcción utilizados por trabajadores que participan en la remodelación.

Trabajos de remodelación en el AICM complican movilidad. Foto: Cuartoscuro

El aeropuerto es uno de los principales puntos de llegada de pasajeros nacionales e internacionales en la CDMX, por lo que las obras generan ajustes en la movilidad de quienes utilizan diariamente las instalaciones.

Usuarios reportan complicaciones por obras en el AICM

Pasajeros que transitan por el aeropuerto han señalado que la movilidad dentro del AICM se ha vuelto más lenta debido a la presencia de andamios y zonas acordonadas.

De acuerdo con los reportes, los usuarios deben caminar entre telas de protección, estructuras metálicas y zonas en remodelación, lo que genera retrasos, principalmente en horarios de mayor afluencia.

Además, algunos accesos también presentan complicaciones debido a la presencia de materiales de construcción y áreas restringidas mientras continúan los trabajos de modernización.

Obras en el AICM continúan rumbo al Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Remodelación del AICM rumbo al Mundial 2026

Las obras forman parte de un proceso de modernización del aeropuerto con miras al Mundial de Fútbol 2026, evento para el cual la CDMX será una de las sedes.

Las labores se realizan tanto en el interior de las instalaciones como en accesos y áreas de circulación, por lo que autoridades aeroportuarias han pedido a los usuarios tomar previsiones y considerar tiempos adicionales de traslado.

El AICM continúa operando con normalidad, aunque los trabajos de remodelación se mantienen en distintas zonas del inmueble.

Trabajos en el AICM complican la movilidad de usuarios. Foto: Cuartoscuro

Pasajeros caminan entre andamios y zonas en obra

En imágenes difundidas desde el interior del aeropuerto se observa a usuarios caminando entre andamios y zonas protegidas con lonas mientras continúan los trabajos.

Las obras forman parte de los preparativos del AICM rumbo al evento internacional de 2026, mientras pasajeros continúan utilizando las instalaciones durante el proceso de remodelación.

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