SSA responde sobre brote de sarampión en México: “90% de los casos no contaban con vacunas”

GENERANDO AUDIO...

SSA detalló acciones contra el sarampión. Foto: Getty

La Secretaría de Salud (SSA) informó que el incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento de la enfermedad en América, subrayó que el 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación y destacó las acciones tras el primer caso reportado.

La dependencia detalló que los cuadros graves y defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

La SSA recordó que el repunte mundial del sarampión ha sido documentado y alertado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

Acciones de contención tras el primer caso importado

Desde la detección del primer caso importado registrado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente de vacunas en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos internacionales de contención, entre los que se incluyen:

Aplicación de cercos epidemiológicos , con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso y búsqueda activa

, con vacunación en alrededor de cada caso y Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos

para asegurar Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años , con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad

, con énfasis en con alta movilidad Aplicación de una dosis “0” a menores de 6 a 12 meses en zonas con brotes activos

a en zonas con brotes activos Coordinación permanente con entidades federativas, especialmente en estados con mayor incidencia

con entidades federativas, especialmente en estados con mayor incidencia Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida y sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación

y sesiones continuas de los Visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales

para la aplicación inmediata de Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el país

Estrategias nacionales y coordinación internacional

Durante 2025, informaron que pusieron en marcha las Semanas Nacionales de Vacunación y la Semana Nacional de Salud Pública, además de la implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

Asimismo, la Secretaría de Salud detalló que se mantiene un trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales, como parte de la estrategia integral para contener la enfermedad.

Monitoreo permanente del sarampión en México

En México, el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo un monitoreo permanente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.

Durante 2025 y las primeras semanas de 2026, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional.

La aplicación de los biológicos ha priorizado a niñas, niños y población susceptible, tanto en la vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes.

SSA llama a completar esquemas de vacunación

La SSA hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras para revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas a completar los esquemas de vacunación, al recordar que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva.

Finalmente, la dependencia reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión y reafirmó su compromiso de contener la transmisión, reducir complicaciones y evitar defunciones, con prioridad en los grupos más vulnerables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.