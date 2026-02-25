Mantenimiento en el AICM afectará estacionamiento; llaman a usar Metrobús

GENERANDO AUDIO...

Llaman a usar Línea 4 del Metrobús para llegar al AICM. Foto: Cuartoscuro

Ante los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), autoridades capitalinas informaron que se verá afectada temporalmente la capacidad de estacionamiento en las terminales 1 y 2, por lo que llamaron a las personas usuarias a evitar el acceso en vehículo particular y optar por el Metrobús.

En coordinación con la Secretaría de Marina, el Grupo Aeroportuario y el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), la remodelación incluye los tres estacionamientos del aeropuerto, lo que ha reducido de manera temporal la disponibilidad de cajones para autos.

Piden usar la Línea 4 del Metrobús, “Quetzalcóatl”

Las administraciones del AICM y Metrobús invitaron a las personas que tengan vuelos programados en las terminales 1 y 2 a utilizar la nueva ruta “Quetzalcóatl” de la Línea 4, considerada como una opción ágil y accesible para llegar a tiempo al aeropuerto.

Esta ruta conecta desde la estación Amajac, ubicada en Paseo de la Reforma, con ambas terminales del aeropuerto, además de atravesar el Centro Histórico y otros puntos estratégicos de la capital. El costo del servicio es de 30 pesos.

La Línea 4 cuenta con 19 autobuses eléctricos y pasa por sitios como la Terminal de Autobuses TAPO y avenida Paseo de la Reforma, lo que mejora la conectividad tanto para personas locales como turistas.

El servicio opera de lunes a sábado de 4:30 a 00:00 horas, y domingos de 05:00 a 00:00 horas.

Puntos de ascenso y descenso en AICM

Los puntos temporales de ascenso y descenso en el aeropuerto de la CDMX se ubican en la puerta 7 de la Terminal 1 y en la puerta 4 de la Terminal 2.

